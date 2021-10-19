/657058/بثنائية-محمد-صلاح-ليفربول-يحقق-الفوز-على-أتلتيكو-مدريد-بدوري-أبطال-أوروبا-فيديو

حقق ليفربول الفوز على اتليتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل الفريق الإسباني.

وجاء الهدف الثاني لمحمد صلاح والثالث لفريقة من خلال ركلة جزاء، من خلال تسديدة ضعيفة علي مرمي أوبلاك في الزاوية اليمنى، الفارغة، وجاءت ضربة الجزاء، من خلال تدخل مدافع اصحاب الارض على البرتغالي ديجو جوتا.

https://twitter.com/Daniiceballos10/status/1450562244383752196?s=20

وسجل الدولي المصري محمد صلاح اول اهداف فريقة في شباك اتليتكو مدريد، في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة، على طريقته المعتاده، من خارج منطقة الجزاءن ليعطي الأفضلية لفيريقة من بداية المباراة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واحرز محمد صلاح الهدف من خالص مجهوده الفردي، من خلال مراوغة الاول والثاني والمرور من الثالث والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

https://twitter.com/kikomahmoud1996/status/1450541533917286405?s=20

وسجل نابي كيتا الهدف الثاني لفريق ليفربول، من خلال تسديدة لكرة مرتده من داخل منطقة الجزاء، ليسكنها الشباك ويزيد الأفضلية للريد علي أرض اتليتيكو مدريد.

رفض اتليتيكو مدريد تقدم الضيف ليفربول، ليعود جريزمان ويسجل الهدف والثاني، ويعيد فريقه في نتيجة المباراة.

تشكيل ليفربول في المباراة:

في حراسة المرمي: أليسون أندرو روبرتسون.

خط الدفاع: جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترنت ألكساندر آرنولد.

خط الوسط: جوردان هندرسون - كيتا - جيمس ميلنر

خط الهجوم:ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

ليفربول

يعيش فريق ليفربول فترة رائعة محليًا بعدد من الانتصارات المتتالية التي شهدت تسجيل عدد وافر من الأهداف بفضل تألق الدولي المصري محمد صلاح وهو جعل الفريق وصيفًا للدوري الإنجليزي بـ18 نقطة وبفارق نقطة واحد عن تشيلسي المتصدر.

وحقق نادي ليفربول الإنجليزي الفوز بخماسية نظيفة على نادي واتفورد ضمن مباريات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليمنح الريدز ثلاث نقاط جديدة داخل المسابقة.

مواجهات الفريقين

التقى ليفربول مع أتلتيكو مدريد في 4 مواجهات بدوري أبطال أوروبا؛ فاز "الروخي بلانكوس" في مباراتين، وجاء التعادل في مواجهتين، ولم يُذكر أن حقق "الريدز" أي انتصار، خلال لقاءات الفريقين.

وفاز أتلتيكو مدريد على ليفربول بنتيجة (4-2)، في آخر لقاء جمع الفريقين، والذي كان في دور الـ16 من عام دوري أبطال أوروبا 2020.

وآخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2020، حيث حقق أتلتيكو مدريد الفوز في مواجهتي الذهاب بهدف نظيف، وفي الإياب بثلاثية مقابل هدفين.