/657059/ريال-مدريد-يضرب-شاختار-بخماسية-نظيفة-بدوري-الأبطال

قبل لقاء قمة الدوري الإسباني "كلاسيكو الأرض" بين ريال مدريد وبرشلونة، نجح الفريق الملكي من تحقيق الفوز على شختار دونتسك، بخماسية نظيفة دون رد، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سجل سيرهي كريفتسوف لاعب فريق شختار دونتسك الهدف الأول لفريق ريال مدريد في الدقيقة الـ 38 من عمر المباراة، عن طريق الخطأ في مرماه، من خلال تمريرة أمامية من لوكاس فاسكيز إلى داخل منطقة الجزاء حاول سيرهي كريفتسوف إبعادها ولكنه أسكن الكرة لشباك مرمى فريقه بالهدف.

ثنائية فينيسيوس جونيور

وسجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة الـ 51 من عمر المباراة، من خلال كرة ثلاثية بين كلا من كريم بنزيما ولوكا مودريتش و فينيسيوس جونيور وصلت إلى الأخير يسار منطقة الجزاء فسدد كرة ساقطة من اعلى حارس المرمى سكنت منتصف الشباك.

وجاء الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة الـ 56 عن طريق فينيسيوس جونيور، من خلالمجموعة من المراواغات الرائعة من فينيسيوس جونيور داخل منطقة جزاء شاختار أنهاها بتسديدة قوية بالقدم اليسرى سكنت يمين المرمىنيور.

فينسيوس جونيور يصنع الهدف الرابع

وسجل رودريجو سيلفا الهدف الرابع للفريق الملكي، في الدقيقة 65من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من فينيسيوس جونيور من يسار منطقة الجزاء قابلها رودريجو سيلفا بتسديدة قوية سكنت أعلى يمين المرمى.

واختتم الفرنسي كريم بنزيما حفل اهداف ريال مدريد ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع من المباراة.

تشكيل ريال مدريد في المباراة:

حراسة المرمى: تيبوه كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ميليتاو، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، مودريتش.

خط الهجوم: رودريجو جوس، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

مقاعد بدلاء ريال مدريد

لونين، لويز لوبيز، فاييخو، ناتشو، أسينسيو، مارسيلو، فالفيردي، ماريانو، كامافينجا، بلانكو، ميجيل.