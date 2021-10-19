/657060/ميسي-ينقذ-باريس-سان-جيرمان-من-فخ-لايبزيج-ويواصل-التألق-في-ليالي-دوري-أبطال-أوروبا

في مباراة ماراثونية بدوري أبطال أوروبا، تمكن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي العودة بالنتيجة، وتحقيق الفوز على لايبزيج الألماني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وساهم ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان والمنتقل حديثا من صفوف برشلونة الإسباني، أن يسجل ثنائية في شباك لايبزيج، ليساهم في فوز الفريق بعدما كان متأخرا بالنتيجة خلال أحداث الشوط الثاني.

وتمكن كيليان مبابي أن يسجل الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ثم عادل أندريه سيلفا لاعب لايبزيج النتيجة بتسجيل هدف التعادل مع مطلع الدقيقة 28.

وانتهى الشوط الأول وسط سيطرة باريسية ولكن دون ترجمتها إلى أهداف، وسط تماسك دفاعي من جانب الفريق الألماني.

ومع بداية الشوط الثاني فاجئ فريق لايبزيج أصحاب الأرض وتمكن أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 57 عن طريق نوردي موكيلي.

واستمر التقدم للفريق الألماني حتى الدقيقة 67 وجاء ليونيل ميسي ليسجل هدف التعادل وهدفة الثاني في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع الفريق.

ولم يكتفي ميسي بهذا الأمر وتمكن أن يسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء مع مطلع الدقيقة 74 ليؤمن النتيجة لصالح فريق باريس سان جيرمان.

شهدت المباراة تواجد البطاقة الصفراء 5 مرات للاعبي الفريقين نظرا لشدتها وأهميتها للفريقين.

بهذه النتيجة يصل باريس سان جيرمان للنقطة السابعة وفي صدارة المجموعة الأولى، ويأتي مانشستر سيتي بالمركز الثاني ولديه من النقاط 6 ثم يتواجد كلوب بروج بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا لايبزيج بدون رصيد من النقاط.

وكان فريق مانشستر سيتي تمكن أن يحقق الفوز اليوم على حساب كلوب بروج بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.