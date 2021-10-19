/657066/ليلة-أسطورية-لـ-محمد-صلاح-مع-ليفربول-ويصبح-الهداف-التاريخي-للريدز-بدوري-أبطال-أوروبا

في ليلة الأرقام القياسية تمكن محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي الأول، أن يساهم في تسجيل هدفين في شباك أتلتيكو مدريد الإسباني، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبعد نهاية مباراة أتلتيكو مدري اليوم أمام ليفربول، أصبح محمد صلاح الهداف التاريخي للريدز بدوري ابطال أوروبا برصيد 31 هدف.

ويعيش محمد صلاح هذا الموسم واحدة من أفضل الأوقات وساهم في تسجيل 12 هدفا بجانب صناعة 4 أهداف من البداية وحتى الآن، ويتصدر قائمة الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف بجانب جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.

وفيما يلي قائمة هدافي ليفربول بدوري ابطال أوروبا عبر التاريخ:-

1- محمد صلاح "31 هدفا"

2- ستيفن جيرارد "30 هدفا"

3- ساديو ماني "20 هدفا"

4- روبيرتو فيرمينو "18 هدفا"

5- إيان راش "14 هدفا"

6- تيري مكديرموت "12 هدفا"

بثنائية محمد صلاح.. ليفربول يحقق الفوز على اتليتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا «فيديو»

حقق ليفربول الفوز على اتليتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل الفريق الإسباني.

وجاء الهدف الثاني لمحمد صلاح والثالث لفريقة من خلال ركلة جزاء، من خلال تسديدة ضعيفة علي مرمي أوبلاك في الزاوية اليمنى، الفارغة، وجاءت ضربة الجزاء، من خلال تدخل مدافع اصحاب الارض على البرتغالي ديجو جوتا.

https://twitter.com/Daniiceballos10/status/1450562244383752196?s=20

وسجل الدولي المصري محمد صلاح اول اهداف فريقة في شباك اتليتكو مدريد، في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة، على طريقته المعتاده، من خارج منطقة الجزاءن ليعطي الأفضلية لفيريقة من بداية المباراة.

واحرز محمد صلاح الهدف من خالص مجهوده الفردي، من خلال مراوغة الاول والثاني والمرور من الثالث والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

https://twitter.com/kikomahmoud1996/status/1450541533917286405?s=20

وسجل نابي كيتا الهدف الثاني لفريق ليفربول، من خلال تسديدة لكرة مرتده من داخل منطقة الجزاء، ليسكنها الشباك ويزيد الأفضلية للريد علي أرض اتليتيكو مدريد.

رفض اتليتيكو مدريد تقدم الضيف ليفربول، ليعود جريزمان ويسجل الهدف والثاني، ويعيد فريقه في نتيجة المباراة.