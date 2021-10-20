وفى حلقة جديدة من برنامجه "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز، أوضح الطاهرى أن القبح ليس فن وإبداع، مشيرًا إلى أن مخرج الفيلم يرفض مبدأ حرية إبداء الرأى فيما يقدمه، "فمن حق أى أحد عندما يرى عبث أن يصفه بالعبث وعدم الإبداع".
وأكد أن مسألة الاستعلاء فى الرأى ظهرت فى الاختلاف مع مجموعة من الفنانين رفضوا تشويه بلدهم ووصف أهلها بـ "الفقر"، "لنفاجئ بخروج لجان إلكترونية فى حالة اغتيال معنوى خصوصًا ضد الفنان شريف منير".
وأشار إلى أن فيلم السينما وثيقة إنسانية تناقش أحوال مجتمع وعقود من الزمن، وأوضح أننا عرفنا شكل مصر فى الأربعينيات والخمسينيات من السينما، فلا يليق بأحد أن يوصم أهل هذا البلد بـ "شئ معيوب".
ونصح الطاهرى مخرج هذا الفيلم النظر إلى التطوير الموجود على أرض الواقع وعدم الانسياق وراء خياله، وعليه أن يذهب بخياله إلى من "موله"، وأكد أننا نعيش مرحلة دولة تُقاتل من أجل مكان يليق بها بين الأمم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد الطاهرى: صورة مصر ليست مستباحة لخيال المخرجين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.