أحمد الطاهرى: صورة مصر ليست مستباحة لخيال المخرجين

جدة - نرمين السيد - علق الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى على ردود الفعل الغاضبة، ضد أحد الأفلام السينمائية التى تم عرضها بمهرجان الجونة قائلًا:" إن صورة مصر ليست مستباحة لخيال المخرج السينمائية".





وفى حلقة جديدة من برنامجه "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز، أوضح الطاهرى أن القبح ليس فن وإبداع، مشيرًا إلى أن مخرج الفيلم يرفض مبدأ حرية إبداء الرأى فيما يقدمه، "فمن حق أى أحد عندما يرى عبث أن يصفه بالعبث وعدم الإبداع".

وأكد أن مسألة الاستعلاء فى الرأى ظهرت فى الاختلاف مع مجموعة من الفنانين رفضوا تشويه بلدهم ووصف أهلها بـ "الفقر"، "لنفاجئ بخروج لجان إلكترونية فى حالة اغتيال معنوى خصوصًا ضد الفنان شريف منير".

وأشار إلى أن فيلم السينما وثيقة إنسانية تناقش أحوال مجتمع وعقود من الزمن، وأوضح أننا عرفنا شكل مصر فى الأربعينيات والخمسينيات من السينما، فلا يليق بأحد أن يوصم أهل هذا البلد بـ "شئ معيوب".

ونصح الطاهرى مخرج هذا الفيلم النظر إلى التطوير الموجود على أرض الواقع وعدم الانسياق وراء خياله، وعليه أن يذهب بخياله إلى من "موله"، وأكد أننا نعيش مرحلة دولة تُقاتل من أجل مكان يليق بها بين الأمم.