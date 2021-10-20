مساعد وزير الخارجية الأسبق: قمة أثينا نموذج يحتذى به فى التعاون الإقليمى

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال حديثه مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى ببرنامج "60 دقيقة" الذى يعرض على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، أن آلية التعاون الثلاثى تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة البحر المتوسط.

وأكد أن القمة الثلاثية أنجزت الكثير خلال الدورات التسع السابقة، وأشار إلى أن ترسيم الحدود مع الدول الثلاث يعد الإنجاز الأكبر، فمصر نجحت بامتياز فى اختيار التوقيت المناسب لترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان، فأدى إلى استفادة مصر بالكامل بالثروات من الغاز والبترول.

وذكر أن الجاليات اليونانية والمصرية والقبرصية شاركوا بدور كبير فى إنجاح التعاون الثلاثى، مؤكدا أن مصر تحولت من فاعل إقليمى إلى فاعل دولى، فنحن نعيش ميلاد جمهورية جديدة وإنجازات فى المجالات كافة.