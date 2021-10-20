/657068/الفرعون-على-عرش-إنجلترا-محمد-صلاح-يحقق-أكبر-سلسلة-تهديف-متواصلة-في-تاريخ-ليفربول

نجح الدولي المصري محمد صلاح من تسجيل هدفين اليوم مع فريقة الإنجليزي ليفربول، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دوري ابطال أوروبا، في شباك الفريق الإسباني اتليتيكو مدريد، وعلى الأراضي الإسبانية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بعد تسجيل محمد صلاح اليوم مع ليفربول، يسجل الفرعون المصري، رقم تاريخي في سجل الفريق الإنجليزي على مر التاريخ، وهو التسجيل في 9 مباريات متتالية في مختلف البطولات.

الضربة الأولى

افتتح الفرعون المصري محمد صلاح سلسلة سجل التهديف مع ليفربول المتواصلة، في شباك ليدز يونايتد في لقاء الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بنتيجة ثلاثية نظيفة للريدز.

واصل الفرعون محمد صلاح التسجيل في المباراة الثانية في شباك الفريق الإيطالي ميلان في لقاء الجولة الاولى من منافسات دوري الأبطال بدور المجموعات، والذي انتهى اللقائ بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين للريدز.

بالدوري الإنجليزي

عاد محمد صلاح مع ليفربول لمنافسات الدوري الإنجليزي، في لقاء كريستال بالاس، بالأسبوع الخامس من البريميرليج، والذي سجل فيه ليتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة للريدز.

وجاء الهدف الرابع في سلسلة التسجيل في شباك نوريتش سيتي، وانتهى اللقاء بثلاثية للريدز، في حين الخامس كان في شباك برينتفورد والذي انتهى بالتعادل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

وسجل في المباراة السادسة له مع ليفربول في شباك بورتو البرتغالي، بدور الأبطال، والذي انتهى بخاسية مقابل هدف للفريق الإنجليزي.

وعاد الفرعون المصري للأراضي الإنجليزية ليواصل سجله وسلسلة التهديف ويسجل في مباراته السابعة على التوالي مع ليفربول، في شباك مانشستر سيتي في لقاء القمة بالجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

محمد صلاح المبدع

واقترب محمد صلاح من تحقيق اكبر سلسلة في التهديف مع الفريق الإنجليزي ليفربول، ويسجله في مباراتة الثامنة على التوالي، وهذه المرة بالبريميرليج بشباك واتفورد بريدج، في لقاء الجولة الثامنة بالدوري، والذي انتهى بخماسية نظيفة للريدز.

واختتم اليوم محمد صلاح الموافق الـ 19 من اكتوبر، على تحقيق اكبر سلسلة تهديف في تاريخ الفريق الإنجليزي ليفربول، على مر تاريخ النادي، ويسجل في شباك الفريق الإسباني اتليتيكو مدريد في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وعلى ملعب الفريق الإسباني، وينتهي اللقاء بين الفريقين بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدفين.