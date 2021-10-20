/657069/الإسماعيلي-نرفض-لعب-مباراة-الأهلي-بالقاهرة-والأفضل-لعب-مبارتي-الدوري-ببرج-العرب

أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أنه في حال عدم لعب الأهلي مباراة الدوري بملعب الإسماعيلية لن نوافق على لعب مباراة العودة بالقاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" من غير المعقول أن نواجه الأهلي على ستاد القاهرة حال عدم اللعب في ملعب الإسماعيلية، فهنا ليس هناك أي مبدأ لتكافؤ الفرص بين الفريقين".

وزاد "في حال لعب مباراة الذهاب بملعب برج العرب بالإسكندرية، ستكون المعاملة بالمثل في نفس الملعب بمباراة الدور الثاني، وهذا الحق والعدل".

وواصل "لو جاءت بعثة النادي الأهلي والمسئولين إلى الإسماعيلية "هنشيلهم على دماغنا" وسيكون هناك استقبال أسطوري للفريق قبل مباراة الدوري".

وأردف "مباراة الأهلي والإسماعيلي لها طابع خاص، وتمنى إقامة اللقاء على ملعب الإسماعيلية وليس لنا حق التحدث مع الأمن لأن هذا مسئولية المسئولين عن بطولة الدوري".

قبل مواجهة الأهلي.. إصابة طلعت يوسف مدرب الإسماعيلي بفيروس كورونا

أعلن النادي الإسماعيلي إصابة مدرب الفريق طلعت يوسف، وذلك قبل بداية الدوري المصري للموسم الجديد.

وأعلن النادي الإسماعيلي إصابة طلعت يوسف، بفيروس كورونا، وذلك خلال المسحة الأخيرة، التي أجراها الفريق، وتم عزل المدرب وفقا للبروتوكول الطبي المتبع.

الأهلي والإسماعيلي

وعاد الفريق للتدريبات اليوم، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة خلال الأيام الماضية.

ويستعد الإسماعيلي لمباراة الأهلي في قمة مباريات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز، والذي ينطلق خلال الفترة القادمة.