القبض على اللص سارق محمول مراسل اليوم السابع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" " يتضمن قيـام أحد الأشخاص "مجهول" يستقل دراجة نارية بخطف هاتف محمول من مراسل أحد المواقع الإخبارية حال تواجده أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر بإستخدام الهاتف المحمول ولاذ بالفـرار. فقد أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب). عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وكذا الدراجة النارية المستخدمة فـى إرتكاب الواقعة .. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى (تاجر - مقيم بدائرة المركز).. أمكن ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المستولى عليه وإعترف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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