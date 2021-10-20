/657070/حرامي-البث-المباشر-في-قبضة-الداخلية-قبل-ما-يغير-هدومه

أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن بشأن حرامي الهاتف المحمول للبث المباشر لاحد المواقع الإخبارية وذلك بمحافظة القليوبية.

دوت الخليج وتضمن البيان قيـام أحد الأشخاص "مجهول" يستقل دراجةنارية بخطف هاتف محمول من مراسل أحد المواقع الإخبارية حال تواجده أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثانشبراالخيمةبالقليوبية أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر بإستخدام الهاتف المحمول ولاذ بالفـرار. "حرامي البث المباشر".. في قبضة الداخلية "قبل مايغير هدومه" فقد أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة #قليوب). عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وكذا الدراجة النارية المستخدمة فـى إرتكاب الواقعة .. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى (تاجر - مقيم بدائرة المركز).. أمكن ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المستولى عليه وإعترف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة.

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