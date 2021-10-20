هل يجوز التأمين على السيارات؟.. اعرف الصح

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال ردها على سؤال بصفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: هل يجوز شرعًا التأمين الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالى فى حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟
واستشهدت الإفتاء بقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".. سورة المائدة: 2
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