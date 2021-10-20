صورة- وزير التعليم يرد على شائعات إهمال طفلة مريضة بالسرطان فى القنطرة غرب

جدة - نرمين السيد - رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على ما أثير خلال الساعات الماضية على صفحات مواقع السوشيال ميديا من تداول صورة لإحدى الطالبات فى المرحلة الابتدائية تعالج فى مستشفى 57357 على أنها فى مدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية زاعمة إهمال الوزارة لها.





وقال وزير التربية والتعليم، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "توضيح لاظهار الحقيقة وللتفكر .. تم تداول الصورة المرفقة على انها فى القنطرة غرب بالإسماعيلية على السوشيال ميديا وطلب منا الكثيرون المساعدة.. تحققنا من الأمر بسؤال مدير المديرية وكان الرد: "هذا الموضوع والصور المرفقة تم نشرها من مدة 6 سنوات تقريبا للطالبة أثناء زيارة الأستاذ: نجاح البعلى، المدير الأسبق لإدارة القنطرة غرب إلى المدرسة، والطالبه كانت تعالج بمستشفى 57357".

وأضاف: "تم تحويل الطالبة من حوالى 4 سنوات إلى محافظة الشرقية بناء على طلب ولية أمرها، وما أفاد به مدير المدرسة، آنذاك، ومسؤول الحكومة الإلكترونية لشؤون الطلاب بالمدرسة، والذى أكد تحويل الطالبة، وهى بالصف الرابع الابتدائى بنفس المدرسة".

واستطرد الوزير غاضبا: "والله المستعان على ما تروجه السوشيال ميديا كل يوم من أجل إثارة المشاكل والبلبلة والتشتيت لتعطيل مسيرة التطوير فى مصر".