إنفو جراف.. البحوث الفلكية يقدم روشتة السلامة عند حدوث الزلازل

جدة - نرمين السيد - ونشر "المعهد" على صفحته الرسمية إنفوجرافات عديدة لتعريف المواطنين بطرق الوقاية من الزلازل تحت عنوان "ماذا تفعل عند حدوث زلزال؟.. بعض إرشادات السلامة التى يجب اتباعها عند حدوث زلزال".

جدير بالذكر، أن هزة أرضية حدثت صباح أمس الثلاثاء، وتحديدا فى تمام الساعة الـ 7:32 صباحا، شرق جزيرة كريت على بعد 390 كم من مدينة الإسكندرية، بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر.

ومن جانبه، قال الدكتور جاد القاضى، رئيس معهد البحوث الفلكية، فى مداخلة هاتفية، لبرنامج صباحك ومطرحك، على الراديو 9090، مع الإعلامى أحمد يونس، أن تكرار حدوث الزلازل أمر طبيعى ولا يدل على دخول مصر حزام الزلازل.

وأكد القاضى أن كل ما يتردد فى هذا الشأن ليس له أى أساس من الصحة، ويحدث يوميا من ثلاث لخمس هزات أرضية ولكنها تكون خفيفة فلا يشعر بها المواطنون وهو أمر جيولوجى طبيعى.