بعد عام ونصف من إغلاقها.. فتح دورات المياه فى المساجد من فجر اليوم

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا، تنفيذًا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا فى اجتماعها الأحد الماضى، بإعادة فتح دورات المياه فى المساجد بدءًا من فجر الأربعاء 20 أكتوبر.

وخلال اليومين الماضيين، استمرت أعمال نظافة وتعقيم صيانة دورات المياه فى جميع المساجد، حيث شكلت الوزارة لجنة بالوزارة لمتابعة الاستعداد لفتح دورات المياه مع مديريات الأوقاف فى مختلف المحافظات، مشددة على ضرورة إجراء صيانة لدورات المياه للتأكد من عملها وكفاءتها وجودتها مع بدء فتحها.

ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى، صورا لحملات نظافة وصيانة وتعقيم دورات المياه فى مساجد الجمهورية، والتى استمرت على مدار يومى الإثنين والثلاثاء، استعدادًا لفتحها، وقالت الوزارة فى بيان لها، إن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بـ بيوت الله، وفى ضوء تهيئتها للمصلين، وبناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة كورونا من السماح بدءًا من اليوم الأربعاء بفتح دورات مياه المساجد.