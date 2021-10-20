طقس الأربعاء.. شبورة على بعض الطرق ورياح متقطعة.. القاهرة 28

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، يكون مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حاراعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون لطيفا ليلا على الأنحاء كافة.





وكشفت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية فى الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. حالة الطقس اليوم ولفتت إلى نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، فضلا عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. وعن حالة البحرالمتوسط، أكدت الأرصاد أنها تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوةم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 28 18 الإسكندرية 27 20 وادى النطرون 27 20 طنطا 28 19 شبين الكوم 28 19 دمنهور 28 20 بلطيم 27 20 مطروح 26 19 السلوم 26 20 سيوة 29 18 بورسعيد 27 20 دمياط 27 20 الزقازيق 28 19 المنصورة 28 19 الإسماعيلية 28 19 السويس 28 20 العريش 26 21 رفح 26 21 رأس سدر 28 20 نخل 26 16 نويبع 29 22 طابا 26 21 كاترين 25 12 الطور 28 23 شرم الشيخ 31 24 الغردقة 32 24 مرسى علم 31 22 الفيوم 29 17 بنى سويف 29 19 المنيا 30 19 أسيوط 29 18 سوهاج 30 19 قنا 31 19 الأقصر 34 22 أسوان 35 22 ادفو 35 22 أبوسمبل 34 23 الوادى الجديد 33 20 شلاتين 33 22 حلايب 30 23

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