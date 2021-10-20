/657071/عاجل-لجنة-التسوية-والتحكيم-تقرر-وقف-تنفيذ-إيقاف-شيكابالا

قررت لجنة التسوية والتحكيم، وقف تنفيد قرار إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب نادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن الدكتور كمال شعيب، محامي اللاعب، بيانا يفيد بوقف تنفيذ عقوبة كابتن نادي الزمالك، محمود عبد الرازق "شيكابالا" الصادرة من اتحاد كرة القدم المصري، برئاسة أحمد مجاهد.

وجاء بيان كمال شعيب محامي اللاعب كالتالي:

أصدرت اليوم اللجنة الاستشاريةبمركز التسوية والتحكيم الرياضي قراراً في الطعن رقم 33 لسنة 5 قضائية 2021 بوقف تنفيذ عقوبة كابتن نادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" الصادرة من اتحاد كرة القدم المصري.

وقد أصدر القرار برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد عبد النبي.

وعضوية كلا من:

السيد المستشار/ حسن أبو الوفا محمد.

السيد المستشار/ علاء الدين كريم إبراهيم.

أمانة سر الجلسة: الأستاذ/ محمد إسماعيل عبده.

ويعود قرار إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا على خلفية أحداث تتويج نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري الموسم الماضي، وذلك خلال الاحتفال بمراسم تسليم درع الدوري للاعبي الزمالك عقب نهاية مباراة البنك الأهلي الختامية في البطولة.