مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها، على رأسها مباراتي برشلونة ضد دينامو كييف وبنفيكا أمام بايرن ميونخ في دوري ابطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا

اولسان هيونداي أمام بوهانج ستيلرز 12 ظهراً SSC7 HD

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

برشلونة أمام فريق دينامو كييف 6.45 مساءً beIN Sports 1 HD Premium

ريد بول سالزبورج أمام فريق فولفسبورج 6.45 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium

بنفيكا بايرن ميونخ 9 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium

يونج بويز أمام فريق فياريال في تمام الساعة 9 مساءً

مانشستر يونايتد أمام أتالانتا في تملم الساعة 9 مساءً

تشيلسي أمام مالمو في تمام الساعة9 مساءً beIN Sports 2 HD Premium

زينيت الروسي أمام فريق يوفنتوس في تمام الساعة 9 مساءً

ليل أمام فريق إشبيلية في تمام الساعة 9 مساءً beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

سبارتاك موسكو أمام فريق ليستر سيتي في تمام الساعة 4.30 مساءً.

حقق ليفربول الفوز على اتليتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل الفريق الإسباني.

وجاء الهدف الثاني لمحمد صلاح والثالث لفريقة من خلال ركلة جزاء، من خلال تسديدة ضعيفة علي مرمي أوبلاك في الزاوية اليمنى، الفارغة، وجاءت ضربة الجزاء، من خلال تدخل مدافع اصحاب الارض على البرتغالي ديجو جوتا.

https://twitter.com/Daniiceballos10/status/1450562244383752196?s=20

وسجل الدولي المصري محمد صلاح اول اهداف فريقة في شباك اتليتكو مدريد، في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة، على طريقته المعتاده، من خارج منطقة الجزاءن ليعطي الأفضلية لفيريقة من بداية المباراة.

واحرز محمد صلاح الهدف من خالص مجهوده الفردي، من خلال مراوغة الاول والثاني والمرور من الثالث والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وسجل نابي كيتا الهدف الثاني لفريق ليفربول، من خلال تسديدة لكرة مرتده من داخل منطقة الجزاء، ليسكنها الشباك ويزيد الأفضلية للريد علي أرض اتليتيكو مدريد.

رفض اتليتيكو مدريد تقدم الضيف ليفربول، ليعود جريزمان ويسجل الهدف والثاني، ويعيد فريقه في نتيجة المباراة.