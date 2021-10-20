/657073/موعد-مباراة-بايرن-ميونخ-ضد-بنفيكا-فى-دورى-أبطال-أوروبا

يحل فريق بايرن ميونخ الألماني، ضيفا ثقيلا على نظيره بنفيكا البرتغالى، في المواجهة المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "النور"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2021-2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

سيتم نقل مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني عبر قناة سكاي سبورتس أونو إيطاليا وكذلك عبر قناة بي إن سبورتس أتش دي 3 beIN Sports HD 3 TR.

ويسعى بايرن ميونخ لاستكمال طريق انتصاراته حيث فاز في أول مباراتين بنتيجة 3-0 على برشلونة الإسباني و5-0 على دينامو كييف الأوكراني

الجدير بالذكر أن نادي بايرن ميونخ قد حقق الفوز في مباراة علي نادي برشلونة الأسباني بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة سجلهما روبرت ليفاندوفسكي هدفين وتوماس مولر هدف وحيد .

علي الجانب الأخرتعادل دينامو كييف في الجولة الأولى مع نظيرة بنفيكا البرتغالي سلبيا ، في المباراة التي أقيمت علي ملعب دينامو لوبانوفسكي بالعاصمة الأوكرانية.

أفضل أندية العالم

وتواجد بايرن ميونخ الألماني على قائمة أفضل أندية العالم لهذا الشهر، وحافظ على مكانتة، وتصدر التصنيف بعدما تم جمع 118 ألف نقطة.

ويأتي بعد ذلك في المركز الثاني، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ويمتلك 113 ألف نقطة، ويحل ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، في المركز الثالث ولديه من النقاط 107 ألف نقطة.

فريق برشلونة الإسباني بالرغم من المعاناة التي تحدث للفريق خلال الفترة الماضية وبعد رحيل ليونيل ميسي، إلا أن الفريق حافظ على المركز الخامس في قائمة أفضل الأندية الأوروبية، ولديه من النقاط 103 ألف نقطة.

أما عن باريس سان جيرمان بقيادة ليونيل ميسي، جاء في الترتيب السابع برصيد 98 ألف نقطة، أما مانشستر يونايتد بقيادة كريستيانو رونالدو، جاء في المركز العاشر ولديه من النقاط 91 ألف نقطة.