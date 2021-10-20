أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تنطلق أعمال الندوة الحوارية التى تنظمها الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالقاهرة، بالتعاون مع المجلس العربى للمياه بعنوان "الأمن المائى العربى فى ظل ندرة المياه – التحديات والفرص"، بمشاركة عدد من المسئولين والسفراء والخبراء والباحثين من بينهم 5 وزراء و3 محافظين سابقين، وتتضمن الندوة التى يفتتحها السفير محمدى أحمد النى الأمين العام للمجلس، والدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه، 4 محاور رئيسية تدور حولها جلسات الندوة التى تستغرق يوما واحدا.

القاهرة

يعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى مؤتمر صحفى موسع تقيمه الوزارة، تدشين مهرجان البحر الأحمر للسياحة الرياضية والترفيهية فى نسخته الأولى بحضور عدد من قيادات الوزارة، ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من مسئولى الفعاليات الرياضية التى سيتضمنها المهرجان والبالغ عددها 15 فاعلية، حيث سيتم توضيح تفاصيل كل فاعلية على حدة، وآليات المنافسة بها، وتوقيتات تنفيذها، وأعداد المنافسين المستهدف مشاركتهم.

القاهرة

تفتتح جامعة الأزهر معرضها السنوى للكتاب، ويستمر حتى الرابع من نوفمبر القادم بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ممثلة فى الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة، والدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية.

القاهرة

توقع شركة جيمناى أفريقيا المالكة لحقوق الملكية الفكرية لمسار "السينماتك"، اتفاقية شراكة مع "الجونة كمبس" لتطوير صناعة السينما فى مصر، وذلك فى إطار فعاليات مهرجان الجونة، بحضور ضيوف المهرجان ومشاهيره من فنانين ونجوم ومخرجين ومنتجين وصناع السينما.

القاهرة

يواجه المنتخب الوطنى الأول لسيدات كرة القدم ضيفه منتخب تونس على ملعب بتروسبورت بذهاب الدور الأول بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022، والتى ستقام بالمغرب، وسيرتدى المنتخب الوطنى التيشيرت الأحمر للاعبات والأزرق للحارسات، وسيخوض المنتخب التونسى المباراة باللون الأبيض للاعبات والأصفر لحارسات المرمى.

موسكو

يبحث المشاركون فى مشاورات موسكو بشأن أفغانستان، الوضع السياسى والعسكرى فى الدولة المحاصرة وجهود المجتمع الدولى لمنع حدوث أزمة إنسانية هناك، ومن المتوقع أن يشارك فى الحدث ممثلون عن عشر دول من المنطقة، بالإضافة لوفد رفيع المستوى من حركة طالبان.