مستند- الجريدة الرسمية تنشر قرارات لجنة مكافحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى المادة الأولى من القرار:

يحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارت ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات والأجهزة التى موازنات خاصة والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات المساهمة التى تشرف على إدارة المرافق العامة إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتى تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة فى بداية العمل من كل أسبوع بسلبية تحليل PCR، لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام وذلك بدءا من 15 نوفمبر 2021.

وجاء فى نص المادة الثانية

يحظر دخول المواطنين إلى مقار الجهات المشار إليها بالمادة السابقة إلا بعد التأكد من الحصول على أى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتى تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل pcr لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام وذلك بدءا من 1 ديسمبر 2021.

ونصت المادة الثالثة على:

يسمح بفتح دورات المياه بكل دور العبادة قبل أداء الصلوات على أن يتم غلقها عقب انتهاء الصلاة وذلك وفقا للضوابط التى تقررها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية القائمة عليها، بحسب الأحوال، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الصحية التى تقررها السلطات المختصة.