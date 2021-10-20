احذروا تقلبات الخريف.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس خلال 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وذكرت "الأرصاد"، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أنه يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والساحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا على الأنحاء كافة.

ولفت إلى ظهور الشبورة المائية على بعض الطرق فى الساعات الأولى من الصباح وحتى الساعة الـ 8 صباحا تقريبا، مع نشاط للرياح بشكل متقطع، وسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية اليوم وغدا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حارعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون لطيفا ليلا على الأنحاء كافة.