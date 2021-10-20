حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 21-10-2021

حظك اليوم برج الحمل الخميس 21-10-2021
مهنياً: كن حذراً في تعاملك مع أشخاص قد لا يكونون أهلاً للثقة، ولئلا تصدمك حقيقتهم لاحقاً
عاطفياً: تكون موضع ثناء في الأيام المقبلة، والسبب يعود إلى الثقة المفرطة التي يمنحك إياها الشريك
صحياً: عليك المبادرة اليوم قبل الغد إلى الاستفادة من عامل الوقت لممارسة هواياتك التي تريحك نفسياً
حظك اليوم برج الثور الخميس 21-10-2021
مهنياً: تعيش توتراً وتأسفاً وقد تحول ظروف خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض الأشخاص أو الجماعات التي تسعى إليها
عاطفياً: لا تقلل من قيمة الشريك فذلك يدلّ على قلة احترامك له وتقديرك لإمكاناته
صحياً: تصاب بنوع من الانهيار العصبي ناتج من كثرة الإرهاق الذي تعرضت له أخيراً
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 21-10-2021
مهنياً: قد تشعر ببعض الارتباك وتنتابك أفكار سلبية فتتصرف بطريقة منفّرة، إحذر مخالفة الآراء وإثارة العداوات
عاطفياً: قد تشهد انفراجات عاطفية مفاجئة تدفعك إلى التعلق بالشريك أكثر فأكثر وتوطيد العلاقة بينكما
صحياً: لا تبخل على صحتك بكل ما يعود عليها بالنفع، ولا سيما ممارسة الرياضة المفيدة لها جداً
حظك اليوم برج السرطان الخميس 21-10-2021
مهيناً: تمر بيوم دقيق من الاختبارات، لكن النجاح سيكون حليفك مهما اشتدت الصعاب
عاطفياً: تفرح كثيراً فالحظوظ ترافقك على على الصعيد العاطفي، وتمضي أجمل الأيام وأمتعها مع الشريك
صحياً: قد تصاب بالتهابات في المفاصل بسبب الرطوبة في مكان عملك، وتضطر إلى تناول بعض الأدوية للقضاء عليها
حظك اليوم برج الأسد الخميس 21-10-2021
مهنياً: ينتقل فينوس الى برج القوس، أي الى موقع مناسب لك، ليدعم مشاريعك الشخصية، ويتحدث عن مبادرة جديدة حتى آخر الشهر
عاطفياً: تشتد الخلافات مع الشريك وقد تصبح اكثر تطلباً او تواجه تمنعاً قوياً من قبله
صحياً: لازم الفراش بعض الشيء إذا شعرت بآلام في الظهر، ولا تقم بحركات تسبب لك مشكلات في العمود الفقري
حظك اليوم برج العذراء الخميس 21-10-2021
مهنياً: دافع عن مشاريعك هذا اليوم ولا تتراجع قيد أنملة، فالجميع يسعى ليدفعك إلى اتخاذ قرارات صعبة
عاطفياً: القساوة مع الشريك لا تنفعك بشيء، لأنك ستشعر بوحدة وبفراغ كبيرين إذا قرر الانفصال عنك
صحياً: حاول أن تثير حماسة العائلة للقيام بنشاطات وتحركات تعود بالنفع على الصحة
حظك اليوم برج الميزان الخميس 21-10-2021
مهنياً: تنافر فلكي بين مارس ونبتون يبدو أكثر وضوحاً، وقد تفقد السيطرة على بعض الأوضاع، أو تتبلبل الأجواء إذا كنت تعمل على مشروع ثقافي أو فكري على الاخص
عاطفياً: تتخلى عن مضايقة الحبيب بهوايات شخصية تمارسها بمفردك أو مع الاصدقاء وتبدي اهتماماً صادقاً برغباته وتصغي إليه باستمرار
صحياً: قد يصاب أحد الأشخاص المقربين منك جداً بوعكة صحية ما يسبب لك القلق
حظك اليوم برج العقرب الخميس 21-10-2021
مهنياً: تتعاون مع الزملاء بايجابية كبيرة، فيكون ذلك ولا شك محل تقدير واحترام كل من حولك
عاطفياً: عليك أن تكون أكثر وضوحاً مع الشريك، فتعبّر له عن حقيقة مشاعرك الرومانسية تجاهه، وهذا يتطلب بعض الجرأة
صحياً: لا تستسلم لليأس إذا لم تشعر بالتحسن بسرعة، الأمر يتطلب بعض الوقت وتكون النتيجة كما تبتغي
حظك اليوم برج القوس الخميس 21-10-2021
مهنياً: لا تنفعل اذا كنت ترغب في المحافظة على الصورة التي أظهرتها للآخرين
عاطفياً: الشريك غير مجبر على تحمل ردود أفعالك، فهو قدم الكثير وعليك ان تبادله بالمثل
صحياً: تخلّ عن تقاعسك للقيام ببعض التمارين الرياضية المفيدة للصحة وللقلب
حظك اليوم برج الجدي الخميس 21-10-2021
مهنياً: يوم رائع جدّاً ومفاجآته ثمينة وحظوظه مهمة، تنتعش وتتحسّن للمشاركة في المشاريع بعزيمة وتفاؤل
عاطفياً: تشعر بسعادة وقناعة بالتقدم الذي حققته مع الشريك فيتقرب منك أكثر فأكثر
صحياً: العمل ساعات إضافية لتحقيق المزيد من الدخل أمر جيد لكنه ينعكس سلباً على وضعك الصحي
حظك اليوم برج الدلو الخميس 21-10-2021
مهنياً: تواجه الكثير من المعترضين على أفكارك الإصلاحية، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الأمور قريباً
عاطفياً: ابتعد عن فرض قراراتك بالقوة، وللشريك دور في اتخاذها ولا سيما إذا كانت تتعلق بعلاقتكما
صحياً: تبدو خائر القوى عاجزاً عن القيام بواجبك الرياضي، الأمر يستحق مراجعة الطبيب
حظك اليوم برج الحوت الخميس 21-10-2021
مهنياً: مشاريع مهمة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستخفاف بأي شيء أو إهماله
عاطفياً: تخلص من التراكمات القديمة من خلال معالجتها مع الشريك والانطلاق بخطوات جديدة ومدروسة
صحياً: خذ قسطاً من الراحة في العمل، وخصصه لبعض الأنشطة الفكرية والرياضية
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