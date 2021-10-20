الزمالك يخضع لمسحة طبية اليوم استعداداً لمواجهة توسكر الكيني

وسينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من اليوم الأربعاء استعدادًا للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم الجمعة المقبل.

وكان الزمالك استأنف تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة 48 ساعة عقب العودة من كينيا بعد خوض لقاء الذهاب.

وكان الزمالك فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وسجل المغربي أشرف بن شرقي هدف الفوز للفريق الأبيض في المباراة.

وتقام مباراة الزمالك وتوسكر الكيني، مساء الجمعة المقبل، وكان الفارس الابيض تمكن أن يحقق الفوز ذهابا بهدف نظيف جاء عن طريق أشرف بن شرقي.

وتضم قائمة الزمالك 25 لاعبا لخوض لقاء توسكر الكيني بدوري أبطال أفريقيا.

وفيما يلي قائمة نادي الزمالك لمباراة توسكر الكيني:-

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: أحمد سيد زيزو، طارق حامد، محمد أشرف روقا، أشرف بن شرقي، إسلام جابر، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، محمود شيكابالا، حمدي علاء، أيمن حفني، سيف فاروق جعفر، السيد محمد عبد الله.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، يوسف إبراهيم أوباما.