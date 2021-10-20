موعد مباراة برشلونة ضد دينامو كييف.. والتشكيل المتوقع

تشكيل برشلونة المتوقع

في حراسة المرمي: مارك أندريه تير شتيجن سيرجي روبرتو - جيرارد بيكيه - إريك جارسيا - جوردي ألبا فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي سيرجينيو ديست - أنسو فاتي - ممفيس ديباي.

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تجديد عقد لاعب خط الوسط المهاجم، بيدري، لمدة خمسة سنوات والذي يمتد إلى عام 2026، بقيمة عقدشرط جزائي مليار يورو.

ويستهدف نادي برشلونة تجديد عقود نجومه الشباب وعلى رأسهم بيدري وأنسو فاتي وجافي، لتكوين فريق قوي في المستقبل، وخصوصا بعد رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مجانا.

ويعتبر بيدري "18 عاما" من العناصر الواعدة في برشلونة، حيث انضم للفريق الموسم الماضي، قادما من لاس بالماس، ونجح في أن يصبح أساسيا في صفوف "البلوغرانا" ومنتخب إسبانيا الأول، وتم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية "البالون دور".

نتيجة مباراة برشلونة واتليتيكو

تمكن فريق أتلتيكو مدريد الفوز على برشلونة، في قمة مباريات الجولة الثامنة بهدفين مقابل لا شئ.

وتمكن أتلتيكو مدريد أن يحقق الفوز بأهداف توماس ليمار ولويس سواريز، ليصعد للنقطة رقم 17 ويتصدر الليجا رفقة ريال مدريد الذي يحمل نفس الرصيد مع تبقى مباراة في هذه الجولة للملكي.