28 أكتوبر..محمد حماقي وهاني شاكر يتألقان بحفلاتهما في دول عربية

/657079/28-أكتوبرمحمد-حماقي-وهاني-شاكر-يتألقان-بحفلاتهما-في--دول-عربية

يستعد الفنان محمد حماقي والمطرب القدير هاني شاكر لإحياء حفلات غنائيا جديد كلا منهم على حدة في دول عربية مختلفة وذلك في يوم 28 من شهر أكتوبر الجاري.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل محمد حماقي وهاني شاكر في 28 أكتوبر

يحيي حماقي حفله الغنائي في الأردن يوم 28 أكتوبر الجارى، وهو الحفل الذى سيغنى خلاله باقة مميزة من أغنياته الشهيرة بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير "يا فاتنى"، والذى حقق نجاحا كبيرا من حيث عدد المشاهدات.

بينما هاني شاكر فمن المقرر أن يكون حفله ضمن إحتفالات مهرجان بابل الدولى ويشاركه في الحفل النجم حاتم العراقى، وذلك بدوله العراق في مساء يوم الخميس الموافق 28 من شهر أكتوبر أيضا.

محمد حماقي يتألق بألبوم يافاتني

وكان طرح الفنان المتألق محمد حماقي في 6 اكتوبر المنقضي ألبومه الجديد «يا فاتني» وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ولاقت أغنيات الألبوم تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور ما جعله يتصدر محركات الأكثر بحثا على موقع جوجل.

محمد حماقي يحتفل بألبوم «يا فاتني» على برج خليفة

واحتفل محمد حماقي بإطلاق ألبومه الجديد "يا فاتني" على موقع يوتيوب، من خلال ظهور صورته على برج خليفة مرفقا ببعض المقاطع القصيرة من أغنيات ألبومه "يا فاتنّي"، وعرض بعض أسماء أغنياته.

ويحتوي الألبوم على 15 أغنية، طرح منهم في البداية 5 أغنيات، الأولى "زيها مين" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، وبعدها طرح "لو هتسيب" وهي ثاني أغنيات الألبوم من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم وديجيتال ماستر طارق مدكور، وبعدها طرح "تك" كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكساج توما، وبعدها طرح "طالع موضة" كلمات تامر حسين، توزيع أحمد ابراهيم، الحان تامر علي، ماستر طارق مدكور، وأخرهم "عرض مستمر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس حاتم عبد العزيز.

هاني شاكر يطالب بمنح نقابة الموسيقيين الضبطية القضائية

من ناحية أخرى، طالب الفنان هاني شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية بضرورة منح النقابة الضبطية القضائية، أي أن تصبح النقابة قادرة على إلقاء القبض على أي مغني خالف قوانينها وقواعدها.

وأضاف شاكر خلال تصريحاته في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: “ان شباب مصر يواجه مؤامرة شرسة تستهدف الشباب، نريد دعمكم في مجلس النواب لأن الفن المصري يواجه هجمة شرسة وخطيرة ربنا يحفظ مصر”.

واستكمل هاني شاكر حديثه: “منح النقابة الضبطية القضائية يجعلنا نواجه مغنيين المهرجانات الذين أعدادهم في تزايد بشكل كبير ونحن بالوضع الحالى لا نستطيع مواجهتهم وأقصى حد ممكن فعله هو عمل محضر ضد المتجاوز من أصحاب المهرجانات”.