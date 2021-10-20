جدة - نرمين السيد - يحضر الاحتفالية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، وأسر الخريجين. ومن المقرر أن يشهد الرئيس السيسى، بعض العروض لطلبة كلية الشرطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد قليل.. الرئيس السيسى يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.