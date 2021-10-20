القمة المصرية القبرصية اليونانية فى أثينا تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان " السيسى: أولوية قصوى للأمن المائى وحقوقنا فى مياه النيل"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن آلية التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص أسهمت فى الاتفاق على مشروعات للتعاون بقطاعات الطاقة والسياحة والنقل والزراعة وغيرها.

وأشار الـرئيس السيسى إلى الآفاق الواعدة بن الدول الثلاث لتعزيز روابط التعاون فى عدد آخر من القطاعات الحيوية كالسياحة والبيئة ومواجهة ظــاهــرة التغير المناخى، التى ننطلق فيها إلى حرصنا المتبادل على الاستفادة القصوى استنادا من إمكاناتنا ومواردنا التى تؤهلنا لتحقيق تطلعات شعوبنا نحو مزيد من الرفاهية والرخاء.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء فى كلمة الرئيس السيسى فى أعمال القمة الثلاثية بيــن مصر وقــبــرص والــيــونــان، التى تعقد فى أثينا بحضور رئيس وزراء جمهورية اليونان، ورئيس جمهورية قبرص.

وأضافت أن الرئيس شدد على ما توليه مصر من اهتمام خاص بتعزيز التعاون مع اليونان وقبرص فى مجالات الطاقة بمصادرها المتجددة، وأعرب عن سعادته الشخصية بأن يكون شاهدا على توقيع الاتفاق الثلاثى فى مجال الربط الكهربائى، للبناء على ما جرى منذ أيام بإبرام اتفاقيتين ثنائيتين لربط الشبكة الكهربائية فى مصر مع كل من اليونان وقبرص على المستوى الثنائى، الأمــر الــذى نعتبره بمثابة خطوة تمهيدية تقربنا للهدف المشترك الذى نطمح إليه، ألا وهو الربط الكهربائى لاحقا مع بقية أرجاء القارة الأوروبية.

كما شدد الرئيس السيسى على ما توليه مصر من أولوية قصوى لمسألة الأمن المائى وحقوقنا فى مياه نهر النيل، باعتبارها قضية مصيرية تستوجب بذل كل الجهود الممكنة للتوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.

وأضافت صحيفة "الأخبار" أن الـرئيس السيسى أطلع قــادة قبرص والــيــونــان على آخر المساعى المصرية للوصول لحل عادل لهذه القضية فى مواجهة التعنت غير المبرر أو المفهوم أو المقبول، من الأشقاء فى إثيوبيا.

وذكرت أن الرئيس السيسى أعرب عن تطلعه لما سيشهده الاجتماع من استئناف لنقاشنا المتواصل حول ملفات مهمة ذات تماس مباشر مع أمننا القومى، ولها تأثير كبير على مجمل حالة الاستقرار فى جوارنا الإقليمى المشترك، وعــلــى رأســهــا القضية الفلسطينية والمــلــف الليبى والوضع فى سوريا وسبل دعم لبنان الشقيق.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى قوله إن ظاهرة الإرهــاب تستمر كخطر حــاضــر يــحــرم شــعــوب المنطقة مــن أبــســط حقوقها الإنسانية؛ ألا وهو الحق فى الأمن والعيش الكريم، وسط أزمات عابرة للحدود لا تقل خطورة مثل ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومــا يرتبط بها مــن أنشطة الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر.

كما تناولت صحف القاهرة باهتمام المؤتمر الصحفى المشترك بين الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس، عقب القمة الثلاثية فى جولتها التاسعة والتى تأتى فى إطار آلية التعاون الثلاثى التى انطلقت عام 2014.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن آلية التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص أصبحت محفلا بالغ الأهمية لتدعيم التعاون بين الدول الثلاث، فى مختلف المجالات والتشاور فى شأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بالتطور النوعى الذى شهده التعاون الثلاثى والذى تمثل فى التوقيع على اتفاق الربط الكهربائى بين الدول الثلاث، والذى يعد خطوة تمهيدية تقرب من الهدف الذى تطمح إليه فيما يتعلق بالربط الكهربائى مع بقية الدول الأوروبية.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى قوله إن القمة تطرقت أيضا إلى الوضع فى ليبيا، حيث ناقشنا آخر التطورات فى هذا الملف المهم، وتوافقنا على ضرورة عقد الانتخابات المقررة فى ديسمبر وفقا لخارطة الطريق التى أقرها أشقاؤنا الليبيون، وكذا على حتمية خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، تنفيذا للمقررات الدولية ذات الصلة، وبما يعيد لليبيا سيادتها ووحدتها ويحفظ سلامة أراضيها ويرسخ قرارها بيد أبنائها.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت تطورات القضية الفلسطينية؛ التى لا تزال لب الصراع فى الشرق الأوسط، وهو ما تجلى إبان جولة التصعيد الأخيرة بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى فى مايو الماضى؛ وهو التصعيد الذى حرصنا على احتوائه وإيقافه انطلاقا من مسؤولية مصر التاريخية فى الدفع نحو إيجاد حل عادل وشامل للصراع على أساس حل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطينى من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى أوضح أنه جرى مناقشة ملف الأزمة السورية، إذ جددت القمة دعمها لجهود المبعوث الأممى إلى سوريا بغية التوصل لتسوية سلمية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب الرئيس عن مساندة الدول الثلاث للبنان الشقيق فضلا عن استعدادها لدعم كل جهد صادق يرفع المعاناة عن كاهل المجتمع اللبنانى ويسهم فى تحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادى فى البلاد.

ونقلت "الجمهورية" عن الرئيس السيسى قوله إن اللقاء مع شركائنا اليونانيين والقبارصة كان فرصة ملائمة للتطرق مجددا للمنظور الشامل الذى تتبناه مصر فى مقاربتها لأبعاد قضايا حقوق الإنسان؛ بما فى ذلك ضرورة مراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتركيز على تحقيق نقلة نوعية فى جودة حياة الإنسان وتمكين الدول من توفير المناخ الآمن والمستقر الذى يمارس فيه المواطن كافة حقوقه المقررة بالدستور والقانون.

وفى متابعتها للشأن المحلى، تناولت صحيفة "الأهرام" الهزة الأرضية التى شعر بها سكان القاهرة الكبرى والدلتا أمس حيث ذكرت أن الدكتور جاد محمد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت فى الساعة السابعة و32 دقيقة صباح أمس، هزة أرضية مصدرها شرق كريت بالبحر الأبيض المتوسط (على بعد 390 كم شمال إسكندرية)، بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، وعمق 31.56 كم، وخط العرض 34.59 شمالا، وخط الطول 28.59 شرقا.

كما سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على التدريبات المشتركة للبحرية المصرية مع البحريات اليونانية والأمريكية والإسبانية، وانطلاق فعاليات التدريب المصرى السودانى "حارس الجنوب -1" التى تجرى حتى التاسع والعشرين من أكتوبر بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وذكرت صحيفة "الأهرام" أن الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، شهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى بعد تحديثه وفقا لأحدث النظم القتالية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وتحت عنوان "وزير الإنتاج الحربى يبحث التصنيع المشترك مع كوريا الجنوبية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى أكد، على هامش زيارته كوريا الجنوبية للمشاركة فى فعاليات معـرض سيــول الدولى للفضــاء والدفــاع «ADEX 2021»، تطلعه لمشاركة الشركات الكورية بمعرض «EDEX 2021» المزمعة إقامته فى مصر فى الفترة ( 29 نوفمبر ‪ـ‬ 2 ديسمبر المقبل) الذى يمثل فرصة وتجمعا دوليا لتبادل الرؤى والخبرات فى مجالات الدفاع والتسليح (البرية ــ البحرية ــ الجوية).

وأضافت أن ذلك جاء خلال لقاء «مرسى» مع Kang Eun-ho وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية «DAPA» بكوريا الجنوبية، حيث استعرض محاور التعاون الثنائى بعدد من مجالات التصنيع المشترك، وذلك من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية فى مختلف المجالات التى تعود بالمنفعة المشتركة على الطرفين، فى ظل التقارب فى وجهات النظر بين القيادة السياسية بالدولتين، كما تمت مناقشة الموضوعات التى يمكن التعاون بها مع الشركات الكورية العاملة فى مجال التصنيع العسكرى.

وفى الشأن البرلمانى، وتحت عنوان "البرلمان يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة التنمر بذوى الهمم"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مجلس النواب وافق، فى جلسته أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى «وقوفا» على مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب بتعديل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوى الإعــاقــة، بعد مراجعة مجلس الدولة وتضمن مشروع القانون مادة واحــدة بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة لتصل إلى الحبس خمس سنوات.