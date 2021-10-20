وزير الإنتاج الحربى: السيسى حريص على تعزيز ودعم العلاقات المصرية الكورية

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، عمق العلاقات (المصرية - الكورية)، والتى يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعزيزها ودعمها بكل المجالات ومنها" مجال الصناعات الدفاعية، مشيدا بجودة وكفاءة الصناعات العسكرية الكورية والتى تتم وفقا لأحدث تكنولوجيات التصنيع.





جاء ذلك خلال كلمته بحفل عشاء نظمته وزارة الدفاع الكورية والذى أقيم على هامش معرض سيول الدولى للفضاء والدفاع (ADEX 2021)، وسوه ووك وزير الدفاع الوطنى بجمهورية كوريا الجنوبية، وكانج أون هوا وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية (DAPA) بكوريا الجنوبية. وأعرب المهندس محمد أحمد مرسى عن شكره وتقديره للجانب الكورى على دعوته لحضور معرض "ADEX 2021" وكذا حسن الاستقبال، معربا أيضا عن تمنياته بنجاح القائمين على المعرض فى مساعيهم لتعزيز أواصر التعاون والتآخى بين شعوب العالم، مشددا على أن هذا التجمع الهائل لمسؤولى الصناعات الدفاعية من مختلف دول العالم يعكس قدر دولة كوريا الجنوبية فى قلوب هذه الشعوب، لافتا إلى أنه لطالما حظى معرض "ADEX" بتقدير الشركات العاملة فى مجال الصناعات العسكرية نظرا لأنه يمثل منصة عالمية لعرض مختلف المنتجات العسكرية. كما وجه الوزير مرسى، خلال كلمته، الدعوة للشركات الكورية للمشاركة فى معرض مصر الدولى للدفاع والأمن (EDEX 2021) المزمع إقامته فى مصر فى الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021. وفى ختام كلمته أعرب وزير الدولة للإنتاج الحربى عن خالص تمنياته بنجاح معرض "ADEX 2021" فى تحقيق أهدافه.

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