رئيس الوزراء يلقى كلمة فى ”مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة...

- مشاركات رفيعة المستوى فى الجلسة المنعقدة فى اطار إسبوع القاهرة الرابع للمياه

- مصر تضع اسبوع القاهرة للمياه لعامى ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ على مسار عقد المياه الأممي

- نقاش موسع شامل بين مختلف أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدنى والخبراء والأكاديميين والمرأة والشباب

- تقرير الجلسات رفيعة المستوى من اهم مدخلات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس ٢٠٢٣

- الدكتور عبد العاطى : مصر تسعى لدفع الجهود الدولية الرامية لمواجهة التحديات المائية ، وتعزيز التعاون العابر للحدود

- الجلسة العامة يعقبها (٤) جلسات متخصصة عن المياه فى المناطق القاحلة ، التعاون فى مجالات المياه والمناخ ، التمويل ، الابتكار

يلقى السيد الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كلمة فى الجلسة العامة رفيعة المستوي حول "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه ٢٠٢٣" وذلك يوم الأحد القادم ، ضمن فعاليات إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من (٢٤ - ٢٨) اكتوبر الجارى.

وسيشارك فى الجلسة العامة رفيعة المستوى نخبة من السادة الوزراء من دول العالم ، وكبار ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية ، والقادة والخبراء ، من بينهم الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري ، والاميرة/ سمية بنت الحسن سفير النوايا الحسنة للعلوم والسلام باليونسكو ، والدكتورة/ رولا داشتي وكيل الامم المتحدة ورئيس منظمة الاسكوا ، والسيد/ جلبرت هونجبو رئيس هيئة الامم المتحدة للمياه ورئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية ، والسيد/ رئيس المجلس العالمى للمياه ، والسيد/ لوي زينم وكيل الأمين العام لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ومسئولين رفيعى المستوى من منظمة الفاو ، والسادة وزراء المياه بالدول العربية والأوروبية وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين وكبار المسئولين من مصر ومختلف دول العالم.

وتعد هذه الجلسة رفيعة المستوى من أهم المحطات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في مارس عام ٢٠٢٣ ، حيث وضعت مصر اسبوع القاهرة للمياه في دورتيه الرابعة الحالية والمقبلة في أكتوبر ٢٠٢٢ على مسار عقد المياه الأممي ، وخصصت يوماً كاملاً لفتح نقاش موسع شامل بين مختلف أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدنى والخبراء والأكاديميين والمرأة والشباب ، وذلك حول شتى جوانب "عقد المياه ٢٠١٨ – ٢٠٢٨" ومتطلبات التعاون الدولى في هذا الصدد ، وتقديم مدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس ٢٠٢٣.

وصرح الدكتور عبد العاطى ان مصر تسعى من خلال مسار عقد الأمم المتحدة للمياه لدفع الجهود الدولية الرامية لمواجهة التحديات المائية ، وتعزيز التعاون العابر للحدود لتحقيق الاستقرار الإقليمي على أسس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وأضاف الدكتور عبد العاطى ان الجلسة العامة رفيعة المستوى سيعقبها عدد (٤) جلسات متخصصة رفيعة المستوى عن "حالة المياه فى المناطق القاحلة" ، "التعاون فى مجالات المياه والمناخ - افضل ممارسات وقصص النجاح" ، "التمويل - التحديات والفرص" ، "الابتكار من اجل تحقيق الادارة المستدامة للموارد المائية".