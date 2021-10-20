/657082/موعد-مباراة-تشيلسي-ضد-مالمو-فى-دوري-أبطال-أوروبا

يلتقى فريق تشيلسي الإنجليزى مع مضيفه مالمو السويدى، في المواجهة المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2021-2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل تشيلسي المتوقع

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: أندرياس كريستنسين - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجر.

خط الوسط: سيزار أزبيليكويتا - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: حكيم زياش - روميلو لوكاكو - كاي هافيرتز.

وتمكن فريق تشيلسي من تحقيق الفوزبنتيجة هدف مقابل لاشيئ وخطف صدارة الدوري الإنجليزي من نادي ليفربول برصيد19 نقطة.

وافتتح التسجيل لفريق تشيلسي اللاعب بين تشيلويل في الدقيقة 45 من شوط المباراة الأول بعد تسديدة قوية علي يسار حارس برينتفورد.

وفي الدقيقة 70 يضيع البلجيكي لوكاكو هدفاً محققاً بعد تسديدة للكرة خارج الشباك.

ثم حاول فريق برينتفورد تسجيل هدف التعادل في أكثر من فرصة خطيرة وفي الدقيقة 75 ارتطمت الكرة في قائم الحارس السنغالي ميندي وتأبي أن تسكن الشباك.

وتستمر محاولات الفريقين من جانب تشيلسي لمضاعفة النتيجة وبرينتفورد من أجل التعويض وتسجيل هدف التعادل حتي أطلق حكم المباراة صافرتة وتنتهي المباراة بفوز فريق تشيلسي بنتيجة هدف نظيف وتصدرة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة من ثمان مباريات.

تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي من تحقيق الفوز علي حساب نادي توتنهام بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما علي أرضية ملعب نادي توتنهام هوتسبير ضمن فعاليات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطرالتعادل السلبي علي مجريات الشوط الأول من المباراة ثم في الدقيقة50 من الشوط الثاني تمكن البرازيلي تياجو سيلفا من إفتتاح أهداف اللقاء بهدف لصالح تشيلسي من رأسية رائعة.

ثم أضاف الفرنسي كانتي هدف تشيلسي الثاني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 2-0 لصالح نادي تشيلسي.

ثم أضاف روديجار الهدف الثالث لصالح نادي تشيلسي لتصبح النتيجة 3-0 .

بهذه النتيجة عزز نادي تشيلسي رصيدة من النقاط إلي13 نقطة محتلاً بها المركز الثاني خلف نادي ليفربول صاحب المركز الأول بنفس عدد النقاط 13 نقطة