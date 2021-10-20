«تصل لـ1000 جنيه»..تعرف على موعد وأسعار حفل هاني شاكر بمهرجان الموسيقى العربية

/657083/تصل-لـ1000-جنيهتعرف-على-موعد-وأسعار-حفل-هاني-شاكر-بمهرجان-الموسيقى-العربية

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفل غنائي جديد ضمن إحتفاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30 والتي من المقرر انطلافه بداية من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل هاني شاكر بمهرجان الموسيقى العربية

وينطلق حفل هاني شاكر يوم الخميس الموافق 11 من شهر نوفمبر المقبل، في تمام الساعة 8 مساءًا، وتبدأ أسعار تذاكر الحفل من 300 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه.

وكان قد روج شاكر لحفله بمهرجان الموسيقى العربية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ نشر البوستر الرسمي للحفل وعلق عليه قائلا: “حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الثلاثون، يوم الخميس 11-11-2021 الساعه 8 مساءًا.. علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، أسعار التذاكر: 300 - 500 - 750 -1000”.

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان الموسيقى

هذا وعقدت دار الأوبر المصرية مؤتمر صحفي بالمسرح الصغير، في تمام الساعة السادسة مساء من يوم الأحد المنقضي للكشف عن كافة تفاصيل الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية المقامة فعالياته فى الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل.

وتولى الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، رئاسة المؤتمر الصحفي بحضور عدد كبير من الشخصيات الهامة، ومنهم: الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان، والمؤتمر، وأعضاء اللجنة التحضيرية، وهم الموسيقار حلمي بكر، الدكتور رضا رجب، حسن شرارة، عماد عاشور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار يحيى الموجي، الموسيقار زياد الطويل، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار محمد رحيم، ماجد سرور، بالإضافة لعدد من الإعلاميين ومنهم، محمد منير، أمجد مصطفى، وكذلك رئيس اللجنة العلمية الدكتورة رشا طموم.

هاني شاكر يطالب بمنح نقابة الموسيقيين الضبطية القضائية

من ناحية أخرى، طالب الفنان هاني شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية بضرورة منح النقابة الضبطية القضائية، أي أن تصبح النقابة قادرة على إلقاء القبض على أي مغني خالف قوانينها وقواعدها.

وأضاف شاكر خلال تصريحاته في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: “ان شباب مصر يواجه مؤامرة شرسة تستهدف الشباب، نريد دعمكم في مجلس النواب لأن الفن المصري يواجه هجمة شرسة وخطيرة ربنا يحفظ مصر”.

واستكمل هاني شاكر حديثه: “منح النقابة الضبطية القضائية يجعلنا نواجه مغنيين المهرجانات الذين أعدادهم في تزايد بشكل كبير ونحن بالوضع الحالى لا نستطيع مواجهتهم وأقصى حد ممكن فعله هو عمل محضر ضد المتجاوز من أصحاب المهرجانات”.