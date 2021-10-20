وبحسب بيان اليوم، استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الاجتماع يهدف إلى متابعة ما تم تنفيذه فى هذا المشروع القومى، الذى يحظى بمتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الدولة تسعى من خلاله لتحقيق الأمن الغذائى والحد من استيراد السلع الاستراتيجية، ومواجهة متطلبات الزيادة السكانية للسلع الغذائية، إلى جانب إضافة مساحات زراعية جديدة، وتوفير أنشطة متعلقة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى، ما يحقق التنمية بوجه عام.
وأكد رئيس الوزراء، ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بما يحقق الغاية المنشودة من تنفيذ هذا المشروع الضخم، وبما يسهم فى إزالة المعوقات التى قد تواجه عملية التنفيذ، للانتهاء منه وفق الخطط الزمنية له.
وخلال الاجتماع، قدم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عرضا شمل الموقف الحالى لأراضى مشروع الدلتا الجديدة وتوزيعاتها، والجهات التابعة لها، كما شرح موقف المساحة المستبعدة من الدراسات التقديرية، والمساحات الأخرى المستغلة بالأنشطة الزراعية، ومصادر الرى لكل مساحة، إلى جانب توضيح المحاصيل الحالية المزروعة فى المساحات المستغلة، وفى ضوء ذلك قدم الوزير خريطة تفصيلية توضح صلاحية أراضى المشروع، وبيان دراسات حصر وتصنيف وتقييم التربة والمساحات الصالحة للزراعة.
وأكد وزير الزراعة، التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، فيما يتعلق بالمساحات المستهدف زراعتها وفقا لمصادر وكميات مياه الصرف الزراعى المعالجة المتاحة، كما قدم محاور التراكيب المحصولية المقترحة، والمقسمة إلى ثلاثة محاور تشمل تقليل الفجوات فى المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز الصادرات الزراعية، وتنمية المحاصيل التصنيعية، إلى جانب الأنشطة التكاملية المرتبطة بالتراكيب المحصولية المقترحة، بما تتضمنه من أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة، وأنشطة التصنيع الزراعى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع تنمية الدلتا الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.