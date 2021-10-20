رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع تنمية الدلتا الجديدة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع تنمية الدلتا الجديدة، بحضور كل من الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الرى، المشرف على مكتب الوزير، والدكتور نعيم مصيلحى، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقى.





وبحسب بيان اليوم، استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الاجتماع يهدف إلى متابعة ما تم تنفيذه فى هذا المشروع القومى، الذى يحظى بمتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الدولة تسعى من خلاله لتحقيق الأمن الغذائى والحد من استيراد السلع الاستراتيجية، ومواجهة متطلبات الزيادة السكانية للسلع الغذائية، إلى جانب إضافة مساحات زراعية جديدة، وتوفير أنشطة متعلقة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى، ما يحقق التنمية بوجه عام.

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بما يحقق الغاية المنشودة من تنفيذ هذا المشروع الضخم، وبما يسهم فى إزالة المعوقات التى قد تواجه عملية التنفيذ، للانتهاء منه وفق الخطط الزمنية له.

وخلال الاجتماع، قدم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عرضا شمل الموقف الحالى لأراضى مشروع الدلتا الجديدة وتوزيعاتها، والجهات التابعة لها، كما شرح موقف المساحة المستبعدة من الدراسات التقديرية، والمساحات الأخرى المستغلة بالأنشطة الزراعية، ومصادر الرى لكل مساحة، إلى جانب توضيح المحاصيل الحالية المزروعة فى المساحات المستغلة، وفى ضوء ذلك قدم الوزير خريطة تفصيلية توضح صلاحية أراضى المشروع، وبيان دراسات حصر وتصنيف وتقييم التربة والمساحات الصالحة للزراعة.

وأكد وزير الزراعة، التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، فيما يتعلق بالمساحات المستهدف زراعتها وفقا لمصادر وكميات مياه الصرف الزراعى المعالجة المتاحة، كما قدم محاور التراكيب المحصولية المقترحة، والمقسمة إلى ثلاثة محاور تشمل تقليل الفجوات فى المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز الصادرات الزراعية، وتنمية المحاصيل التصنيعية، إلى جانب الأنشطة التكاملية المرتبطة بالتراكيب المحصولية المقترحة، بما تتضمنه من أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة، وأنشطة التصنيع الزراعى.