أهالى طلبة كلية الشرطة يوجهون التحية للرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأكاديمية الشرطة منذ قليل، لتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء.

يحضر الاحتفالية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، وأسر الخريجين.