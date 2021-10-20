رئيس أكاديمية الشرطة: عقدنا 15 ورشة تدريبية حول مخططات إسقاط الدول

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تمت إقامة منشآت تعليمية وتدريبية لزيادة الطاقة الاستيعابية، لمواجهة متطلبات الواقع الأمنى، كما تم إنشاء مركز للبحوث والدراسات الأمنية يضاهى أحدث المراكز الأمنية فى العالم.

وتابع، أنه جرى عقد 15 ورشة عمل تدريبية حول مخططات إسقاط الدول من الداخل، وكيفية مواجهتها بمشاركة 320 متدربا من قيادات وزارات الدولة وطلبة الجامعات الخاصة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأكاديمية الشرطة منذ قليل، لتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء.

يحضر الاحتفالية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، وأسر الخريجين.