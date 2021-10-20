مدبولى يلتقى نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، "آلان بيلو"، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق له، وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.





وبحسب بيان اليوم، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، بعلاقات الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، معربا عن تفاؤله بأن تشهد هذه العلاقة تطورا كبيرا بعد الانتهاء من الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك 2021-2026.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية أن يساهم البرنامج الجديد فى تعزيز جهود الدولة المصرية وتحقيق أهدافها التنموية، مشيرا إلى أن أحد الأولويات الرئيسية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، هو كيفية الإسراع بوتيرة تنفيذ المشروعات الإنمائية التى تسهم فى تحسين جودة الحياة للمصريين، خاصة سكان المناطق العشوائية التى حرمت لعقود من التنمية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على تحقيق معدلات نمو عالية فى ظل تحديات وظروف استثنائية، لاسيما فى ظل ما تشهده من زيادة سكانية تصل إلى 2 مليون نسمة سنويا تقريبا، وما يتطلبه ذلك من توفير خدمات وفرص عمل وغيرها، لافتا إلى أن القطاع الخاص كان وما زال عنصرا أساسيا وفاعلا فى عملية التنمية الاقتصادية، وشريكا رئيسيا للدولة فى العديد من المشروعات القومية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة أجرت فى السنوات الأخيرة العديد من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وإزالة المعوقات التى تقف أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، مؤكدا فى الوقت نفسه أنها عازمة على مواصلة دعم القطاع الخاص لتعزيز مساهمته مستقبلا، ومعربا عن تطلعه لقيام البنك بتقديم مزيد من الدعم للقطاع الخاص، ليكون قادرا خلال السنوات المقبلة للمشاركة بشكل أكبر فى المشروعات التنموية.

وحول قضايا تغير المناخ، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الجهود المصرية فى مجال مكافحة التغير المناخى، لافتا إلى أنه تم إنشاء المجلس القومى للتغير المناخى تحت رئاسته المباشرة، وأن مصر بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية للتغير المناخى، فضلا عن استعداد مصر للمشاركة فى الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP26"، التى ستعقد بجلاسجو بالمملكة المتحدة، وتطلعها لاستضافة الدورة السابعة والعشرين العام القادم.

من جانبه، أشار "آلان بيلو"، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إلى أن زيارته الحالية لمصر تهدف إلى متابعة نتائج المشاورات التى عقدت بين الجانبين للتحضير للاستراتيجية القطرية الجديدة قبل اجتماع مجلس إدارة البنك، لافتا إلى أنه سينقل إلى أعضاء مجلس الإدارة التطورات المتسارعة والملحوظة التى يلمسها فى مجال التنمية فى كل مرة يزور فيها مصر، مشيدا فى هذا الصدد بالجهود الكبيرة التى تقوم بها الدولة المصرية من أجل تحقيق ذلك.

فى ذات السياق، قالت وزيرة التعاون الدولى إن مصر لا تزال تحتل المركز الأول كأكبر دولة لعمليات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، بمحفظة استثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، والتى تضمنت دعم عدد من المشروعات الكبرى بما فى ذلك تحديث الخط الأول لمترو الانفاق، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على أكثر من 75٪ من تمويل التنمية، فيما يستحوذ القطاع الحكومى على 25٪ من تمويل البنك، ولايزال هناك العديد من فرص التعاون الواعدة بين مصر والبنك.