الأحد.. رئيس الوزراء يلقى كلمة فى أسبوع القاهرة الرابع للمياه 

جدة - نرمين السيد - يلقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، كلمة فى الجلسة العامة رفيعة المستوى حول "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023" وذلك يوم الأحد القادم، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من (24 - 28) أكتوبر الجارى.





ويشارك فى الجلسة العامة رفيعة المستوى نخبة من الوزراء من دول العالم، وكبار ممثلى المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية، والقادة والخبراء، من بينهم الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والأميرة سمية بنت الحسن سفير النوايا الحسنة للعلوم والسلام باليونسكو، والدكتورة رولا داشتى وكيل الأمم المتحدة ورئيس منظمة الاسكوا، وجلبرت هونجبو رئيس هيئة الأمم المتحدة للمياه ورئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، ورئيس المجلس العالمى للمياه، ووزراء المياه بالدول العربية والأوروبية وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين وكبار المسؤولين من مصر ومختلف دول العالم.

وتعد هذه الجلسة، وفقا لبيان صحفى لوزارة الرى، رفيعة المستوى من أهم المحطات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه فى مارس عام 2023، حيث وضعت مصر إسبوع القاهرة للمياه فى دورتيه الرابعة الحالية والمقبلة فى أكتوبر 2022 على مسار عقد المياه الأممى، وخصصت يوماً كاملاً لفتح نقاش موسع شامل بين مختلف أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدنى والخبراء والأكاديميين والمرأة والشباب، وذلك حول شتى جوانب "عقد المياه 2018 – 2028" ومتطلبات التعاون الدولى فى هذا الصدد ، وتقديم مدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه فى مارس 2023.

وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن مصر تسعى من خلال مسار عقد الأمم المتحدة للمياه لدفع الجهود الدولية الرامية لمواجهة التحديات المائية، وتعزيز التعاون العابر للحدود لتحقيق الاستقرار الإقليمى على أسس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وأضاف الدكتور عبد العاطى، أن الجلسة العامة رفيعة المستوى سيعقبها عدد (4) جلسات متخصصة رفيعة المستوى عن "حالة المياه فى المناطق القاحلة"، "التعاون فى مجالات المياه والمناخ - أفضل ممارسات وقصص النجاح"، "التمويل - التحديات والفرص" ، "الابتكار من اجل تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية".