وزير النقل يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة

التقى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، معالي المهندس جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات القطري لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة ، وفي بداية اللقاء أشاد وزير النقل المصري بنتائج إجتماعات الدورة 34 لمجلس وزراء النقل العرب وبروح التعاون والإخاء بين كافة الدول العربية وتسابق كافة الدول لتعزيز أوجه التعاون بما يخدم مصلحة المواطن العربي

وأكد وزير النقل القطري على أهمية التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة ومنها قطاع النقل البحري مشيراً الى الاهتمام الذي توليه الحكومة القطرية بتطوير الموانئ البحرية مثل ميناء حمد وفقا لاحدث النظم العالمية مع انشاء شركة لادارة وتشغيل الموانئ .

و أشار وزير النقل المصري إلى النهضة الكبيرة التي يتم تحقيقها في مصر في شتى المجالات ومنها قطاع النقل في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيراً الى ترحيبه بامكانية التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري حيث يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري والتطوير الشامل لكافة الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات لافتا الى ان ميناء السخنة من الممكن ان يشكل مثالا متميزا للتعاون المشترك خاصة مع استكمال اعمال التطوير الشامل للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا

وفي ختام الاجتماع وجه وزير المواصلات القطري الدعوة لنظيره المصري لزيارة الموانىء البحرية القطرية لدفع التعاون المشترك في هذا المجال كما دعا الفريق مهندس كامل الوزير نظيره القطري لحضور معرض ومؤتمر النقل الذكي TrANS MEA2021

والذي ستنطلق فاعلياته بالقاهرة في 7نوفمبر القادم بمشاركة كبريات الشركات العالميه المتخصصه في مجال النقل .