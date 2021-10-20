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كشف الفنان القدير أشرف عبد الباقي خلال لايف بثه عبرحسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن مشاركته بمسلسل «أنا وهي» الذي يخوض بطولته كلا من الفنان أحمد حاتم بجانب الفنانة هنا الزاهد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل شخصية أشرف عبد الباقي في مسلسل «أنا وهي»

ويقدم أشرف عبد الباقي خلال العمل شخصية مختلفة ومميزة له فهو يجسد دور طبيب نفسي لكنها تختلف تماما عن شخصيته في فيلم “حب البنات”، الذي شارك به منذ فترة طويلة بجانب ليلى علوي وحنان ترك وغيرهم من النجوم البارزين، ومن المقرر أن يبدأ الفنان تصوير مشاهده خلال الأيام المقبلة من هذا الأسبوع.

أحمد حاتم يعاني من إضطراب نفسي بمسلسل «أنا وهي»

في حبن أنه يجسد بطل العمل الفنان أحمد حاتم خلال أحداث مسلسل «أنا وهي» رجل يعاني من مشكلة الإضطراب النفسي ويلجأ بعدها إلى طبيب نفسي، ويكون هناك العديد من المفارقات بين أحمد حاتم وهنا الزاهد في إطار اجتماعى كوميدى رومانسى.

وانطلق تصوير مسلسل «أنا وهي» منذ فترة ليست بالطويلة، من تأليف مصطفى حمدى وإخراج عمرو صلاح، وكان أول يوم تصوير داخل إحدى الكافيهات، ويتضمن العمل مواقف كوميدية عديدة تجمع الثنائى، ومن المقرر طرح العمل على شاشات التليفزيون بمجرد أن تنتهي التحضيرات الازمة له.

أشرف عبد الباقي يكشف رأيه عن فيلم ريش وحقيقة انسحابه من مهرجان الجونة

هذا وتحدث عبد الباقي عن هجوم فيلم ريش فقال في لايف عبر فيسبوك، أنه لا وجود لأي فيلم في الدنيا حمعت عليه جميع الأارء فهناك أفلام لها سبق وقدمها ولم تعجبه، وهذه هي لعبة السينما، وأضاف عبد الباقي متابعا حديثه عن فيلم ريش: “الفيلم مشوق جدا لكن تناول مشكلة الفقر بشكل جريء للغاية، فربط الفقر بالنظافة”.

وتابع عبد الباقي: “الفقير مش وسخ فليه نظهر الفقير بأنه ليس نظيفا؛ فالفقير ويحاول جاهدًا أنه يكون نضيف بقدر الإمكان، وحتى لو لم يحدد مخرج الفيلم مكان الأحداث، أما لو كان المخرج عايز يقدم الفقير وسخ فهذه وجهة نظره، فالفقير الذي نعرفه نظيف”.

أما عن عودته من مهرجان الجونة قبل انتهائه فقال أنه لم يكن يقصد المغادرة لكنه تفاجئ بتكريمه من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وكنت متفق مع إدارة المهرجان عشان أستلم التكريم في الأوبرا.

وعن رأيه في مهرجان الجونة قال عبد الباقي: "سعدتُ كثيرًا بالمهرجان وخاصةً أن هذه المرة هي الأولى التي أشارك به، فالمهرجان منظم جدًا وبه عدد كبير من الأفلام المهمة، وأتمنى لإدارته وكل فريق العمل دوام التوفيق".