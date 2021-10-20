للمرة الثانية على التوالي..جمال سليمان يخوض السباق الرمضاني 2022 بمسلسل جديد

/657086/للمرة-الثانية-على-التواليجمال-سليمان-يخوض-السباق-الرمضاني-2022-بمسلسل-جديد

كشف الفنان المتألق جمال سليمان عن خوضه المارثون الرمضان المقبل 2022، من خلال مسلسل جديد لن يستطيع الإعلان عن أي تفاصيله إلا بعد التعاقد عليه بشكل نهائي، وذلك في خلال حواره مع برنامج et بالعربي على هامش فاعليات مهرجان الجونة السينمائي.

دوت الخليج يرصد أعمال جمال سليمان المقبلة

وأشار سليمان بأنه من المقرر أن يشارك في إحدى الأعمال الإلكترونية قائلا: “من الممكن أن يعرض لي عمل على منصة إلكترونية لكن لم يحسم الموضوع حتى الآن وتدور قصة العمل حول لقاء مجموعة من اللاجئين السوريين في مركز لجوء في ألمانيا”.

وتابع جمال سليمان كاشافا عن عمل يقوم بتصويره خلال هذه الفترة، قائلا: “يوجد لدي أكثر من مشروع في الفترة المقبلة منهم مشروع من السنة الماضية لكن الظروف لم تساعدنا وهو عن حياة الملك إدريس السانوسي ملك ليبيا وعن الحركة الوطنية التونسية خلال فترة الأربعينات والخمسينات والستينات”.

جمال سيلمان يرد على منتقدي مهرجان الجونة

وفي خلال نفس اللقاء وضح جمال سليمان رأيه في انتقاد الجمهور لمهرجان الجنة، والذي اختلف عن الكثير من النجوم إذ انه لم يلوم الجمهور نفسه لكنه الإعلام فقال: “مهرجان الجونة ليس فقط ريد كاربت أو فساتين بل فيه فنانين أصحاب عقول وأصحاب مواهب وتكبدوا الكثير من الصعوبات لصناعة أفلام تحكي معاناة بعض الأشخاص وتنقل تجاربهم في المجتمع”.

وتابع: “أريد أن ألوم الإعلام لأنه هو من سلط الضوء بشكل مبالغ فيه على الريد كاربت والفساتين والبدل ومن الممكن أن يرد أحد أن كل مهرجانات الدنيا هكذا مهرجان كان و برلين و أوسكار وغيرها ولكن أقول أنه يجب أن نهتم ونركز على العباقرة والمبدعين والأفلام والموضوعات المطروحة”.

جمال سليمان يتألق بمسلسل الطاووس

يشار إلى أن أخر أعمال الفنان جمال سليمان مسلسل الطاووس الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2021 وتدور قصته حول محامي يتبنى قضية فتاة تتعرض للاغتصاب في محاولة منه لاستعادة حقها خلال أحداث المسلسل، و تقلب القضية حياته رأسا على عقب، بطولة العديد من الفنانين بجانب جمال سليمان منهم سهر الصايغ وسميحة أيوب وأحمد فؤاد سليم و رانيا محمود ياسين تأليف كريم الدليل وإخراج رؤوف عبدالعزيز.