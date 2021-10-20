/657087/وفاة-عامل-وإصابة-أخر-في-حادث-تصادم-أعلى-الطريق-الدائري

شهد الطريق الدائري بالقرب من نزلة بهتيم اتجاه المرج دائرة قسم شرطه ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وفاة عامل وإصابة شخص أخر، إثر حادث تصادم، بين دراجة نارية وسيارة ملاكي فر قائدها هاربا بعد الحادث، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم نقل المصاب والمتوفى إلي مستشفى ناصر العام، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع عامل وإصابة أخر بحادث تصادم دراجة نارية وسيارة أعلى الطريق الدائري

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إشارة من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ بحادث تصادم ووجود متوفي ومصاب أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة بهتيم اتجاه المرج دائرة القسم.

قوات الأمن

انتقلت على الفور قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالأنتقال والفحص أتضح أنه أثناء سير دراجة نارية قيادة «محمود م ع»، 18 سنة، عامل بورشة تشكيل معادن، مقيم الجيزة، توفي إثر إصابته بكسور متفرقه بالجسم والرأس، وبرفقته «عادل ع م»، 37 سنة، فنى طلاء معادن، ومقيم بذات العنوان مصاب بكسور بمنطقه الحوض، فوجئ بتوقف سيارة مجهولة «فر قائدها بعد الحادث»، ولم يتمكن قائد الدراجة النارية من مفاداتها، واصطدم بها من الخلف ما أدى إلى وفاته وإصابه مرافقه بالإصابات المشار اليها.

وعلى الفور تم نقل جثة المتوفي إلي مشرحه مستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابه العامة، ونقل المصاب لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم.