/657088/موعد-مباراة-ليفربول-القادمة-في-الدوري-الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، لمباراته المقبلة يوم الأحد أمام نظيرة مانشستريونايتد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق ليفربول الفوز على اتليتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل الفريق الإسباني.

وجاء الهدف الثاني لمحمد صلاح والثالث لفريقة من خلال ركلة جزاء، من خلال تسديدة ضعيفة علي مرمي أوبلاك في الزاوية اليمنى، الفارغة، وجاءت ضربة الجزاء، من خلال تدخل مدافع اصحاب الارض على البرتغالي ديجو جوتا.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح اول اهداف فريقة في شباك اتليتكو مدريد، في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة، على طريقته المعتاده، من خارج منطقة الجزاءن ليعطي الأفضلية لفيريقة من بداية المباراة.

واحرز محمد صلاح الهدف من خالص مجهوده الفردي، من خلال مراوغة الاول والثاني والمرور من الثالث والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وسجل نابي كيتا الهدف الثاني لفريق ليفربول، من خلال تسديدة لكرة مرتده من داخل منطقة الجزاء، ليسكنها الشباك ويزيد الأفضلية للريد علي أرض اتليتيكو مدريد.

رفض اتليتيكو مدريد تقدم الضيف ليفربول، ليعود جريزمان ويسجل الهدف والثاني، ويعيد فريقه في نتيجة المباراة.

ويعيش محمد صلاح هذا الموسم واحدة من أفضل الأوقات وساهم في تسجيل 12 هدفا بجانب صناعة 4 أهداف من البداية وحتى الآن، ويتصدر قائمة الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف بجانب جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.

وفيما يلي قائمة هدافي ليفربول بدوري ابطال أوروبا عبر التاريخ:-

1- محمد صلاح "31 هدفا"

2- ستيفن جيرارد "30 هدفا"

3- ساديو ماني "20 هدفا"

4- روبيرتو فيرمينو "18 هدفا"

5- إيان راش "14 هدفا"

6- تيري مكديرموت "12 هدفا"