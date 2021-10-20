/657089/سياحة-النواب توافق-على-خطة-عمل-اللجنة-خلال-دور-الانعقاد-الثانى

وافقت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب في اجتماعها مساء أمس برئاسة النائبة نورا على رئيسة اللجنة على إقرار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الثانى لإرسالها إلى السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب ، وقد جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي وذلك فيما يخص قطاع الطيران المدنى.

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وأكدت النائبة نورا على أن لجنة السياحة والطيران المدنى من خلال دورها الرقابى والتشريعى تعمل على متابعة خطة وزارة الطيران المدني بشأن تطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز قدراته، وذلك انطلاقاً من وعي وإدراك اللجنة بأهمية قطاع الطيران المدني الذي لا يقل أهمية عن قطاع السياحة ودوره المباشر في زيادة معدلات السفر والسياحة بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، كما اضافت أنه لا يمكن تحقيق معدلات سياحية قوية بدون منظومة طيران حديثة ومتطورة تُطبق المعايير العالمية والنظم والاجراءات الأمنية المتطورة للارتباط الشديد بين قطاعي السياحة والطيران المدني.

متابعة خطة وزارة الطيران المدني

وخلال الاجتماع تم مناقشة خطة عمل اللجنة من قبل السادة أعضاء اللجنة فيما يخص قطاع الطيران المدنى ، مشيرين إلى أنه سوف يتم دعوة السيد وزير الطيران المدنى أمام لجنة السياحة والطيران لعرض خطة الوزارة خلال الفترة القادمة فيما يخص تطوير منظومة تأمين المطارات وفقاً لأعلى المعايير العالمية ، وكذلك تطوير وتحسين خدمات الملاحة الجوية بالمجال الجوي، وفيما يخص أسعار تذاكر الطيران الداخلية تشجيعاً للسياحة الداخلية .

وأضافت النائبة نورا على رئيس اللجنة أنه سوف يتم عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات للاستماع إلى السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بوزارة السياحة والآثار لبحث ومناقشة الملفات والموضوعات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة لوضع تصور لمستقبل السياحة فى مصر والعمل على تنشيط الحركة السياحية لعودة السياحة كاملة، كما تهدف اللجنة إلى دعم قطاع الطيران المدنى بما يتماشى مع المعايير الدولية .