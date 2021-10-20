/657091/الرئيس-السيسي-يشهد-حفل-تخريج-دفعة-جديدة-لطلبة-كلية-الشرطة

بدأ حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، منذ قليل وذلك بحضور بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدداً من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجين.

الرئيس السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة لطلبة كلية الشرطة

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تحدث خلال المؤتمر الصحفي المنعقد امس، بمناسبة توقيع اتفاقيات مشتركة بين مصر وقبرص واليونان.

الرئيس السيسي: نسعى إلى تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود 67

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" تطرقنا إلى القضية الفلسطينية حيث لا يخفى أنها لُب الصراع فى الشرق الأوسط على نحو ما تجلى أبان فترة التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني فى مايو الماضي وهو التصعيد الذى حرصنا على احتوائه وإيقافه انطلاقًا من مصر مصير التاريخي نحو إيجاد حل عادل وشامل للصراع على أساس حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يولي 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

الرئيس السيسي: لابد من التصدي للجماعات المسحلة فى سوريا

وتابع:" ناقشنا مع قبرص واليونا ملف الأزمة السورية، وجددنا دعمنا لجهود المبعوث الأممي بغية التوصل لتسوية سياسية سلمية على قرارت مجلس الأمن ذات الصلة.

كما جدد الرئيس السيسي رفض مصر محاولة بعض الأطراف الإقليمية لفرض الأمر الواقع عبر انتهاك السيادة السورية ومحاولة إجراء تغييرت ديمغرافية قسرية فى بعض مناطق البلاد.

كما أشار الرئيس السيسي إلى خطورة الجماعات الإرهابية وضرورة التصدي لها لكي يستعيد الشعب السوري، الشقيق أمنه واستقراره.

واستكمل:" كما أعربنا عن مساندة الدول الثلاث للبنان الشقيق فضلًا عن الاستعداد لبذل جهد صادق يرفع المعاناة عن كاهل المجتمع اللبناني.