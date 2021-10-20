القائمة الكاملة لحفلات مهرجان الموسيقى العربية بالمواعيد وأسعار التذاكر

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يستعد مهرجان الموسيقى العربية لإنطلاق دورته الـ 30 بداية من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل، وذلك من خلال مجموعة من الحفلات التي من المقرر أن يحيها نخبة من نجوم مصر والوطن العربي.

دوت الخليج يرصد القائمة الكاملة لحفلات مهرجان الموسيقى العربية

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، الترتيبات والاستعدادات النهائية، لانطلاق فعاليات المهرجان، الذي يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وتديره الفنانة جيهان مرسي، ويستمر على مدار 15 يومًا متتالية.

ماجدة الرومي تحي حفل الختام والأعلى سعرا بين النجوم

وطرحت إدارة مهرجان الموسيقى قائمة بأسعار الحفلات الخاصة بالنجوم، وتصدرت الفنانة القديرة ماجدة الرومي قائمة الأعلى سعرا بينهم اذ أنها من المقرر أن تحي حفل ختام المهرجان في يوم 15 نوفمبر، وأتت أسعار التذاكر على النحو الأتي الأعلى 2010 جنيهات، وتضم ثلاث فئات أخرى تتراوح بين 1760 جنيهًا، 1510 جنيهات، و860 جنيهاً، ومن المقرر أن يشاركها بالحفل أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني وقيادة المايسترو العالمي نادر عباسى.

عمر خيرت على مسرح مهرجان الموسيقى

وجاءت أسعار تذاكر الموسيقار العالمي عمر خيرت، الذي يحيي تاسع ليالي المهرجان، في أربعة فئات أعلاها بمبلغ 1510 جنيهات، ثم 1210 جنيهات، ويليلها بـ810، والأخيرة بمبلغ 410 جنيهات.

بينما شهد أصالة إحياء حفلها يوم 14 من شهر نوفمبر يلي الفنان صابر الرباعي يوم 13 من نفس الشهر والتي ترواحت أسعار تذاكرهم بين 1810، 1510، 1010، 510 جنيهات، ويشارك أصالة في حفلها المايسترو مصطفى حلمي، بينما صابر الرباعي يشاركه الفنانة ريهام عبد الحكيم، قيادة المايسترو هاني فرحات.

عاصي الحلاني وسميرة سعيد ووائل جسار يفتتحان أول أسبوع المهرجان

وجاءت أسعار تذاكر النجمة المغربية سميرة سعيد، التي تحيي ثاني ليالي المهرجان، بمشاركة الفنان زياد برچي قيادة المايسترو محمد عرام، والنجم اللبناني عاصي الحلاني، الذي يحييه خامس ليالى المهرجان بقيادة المايسترو أحمد عامر، وكذلك النجم وائل جسار الذي يحييه سادس ليالي المهرجان بقيادة المايسترو عادل عايش، وجاءت أسعار التذاكر كالتالي 1210، 910، 610، 360 جنيهًا.

بينما جاءت تذاكر عبادي الجوهر الذي يحيي الليلة الثالثة للمهرجان بمشاركة الفنانة مي فاروق وقيادة المايسترو سليم سحاب، والنجم مدحت صالح الذي يحيي الليلة الرابعة للمهرجان بقيادة المايسترو أحمد عامر، على النحو الأتي 1010، 760، 510، 310 جنيهات.

هاني شاكر وجنات

وينطلق حفل هاني شاكر يوم الخميس الموافق 11 من شهر نوفمبر المقبل، في تمام الساعة 8 مساءًا، وتبدأ أسعار تذاكر الحفل من 300 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه، تنقسم أسعار تذاكر حفل النجمة المغربية جنات، المقرر إقامته يوم 12 نوفمبر، إلى 4 فئات وهي 810، 610، 410، 210 جنيهات؛ وهو الحفل الذي يشارك خلاله نخبة من الفنانين ويحيي الفاصل الأول الفنان محمد رشاد، الفنانة صابرين النجيلي، الفنان ليث صديق، والفنان محمد عساف، ويقام قيادة المايسترو محمد الموجي.