رئيس أكاديمية الشرطة: نخطو بثقة نحو المستقبل.. ونوظف العلم لخدمة الأمن

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن الأكاديمية تسير خطوات واثقة نحو المستقبل، ووضعت نصب أعينها أن الدعامة البشرية لأجهزة الشرطة يجب أن تكون على القدر الواجب من الكفاءة والفاعلية، ويجرى تطوير برامج الكيانات التنظيمية بالأكاديمية بصفة دورية بما يكفل لها القدرة على مواكبة التطورات التى تشهدها الساحة الأمنية.





وقال اللواء أحمد إبراهيم فى كلمة خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، إن "تلك المناسبة الجليلة تحظى فيها أكاديمية الشرطة بتشريف الرئيس السيسى لتخريج دفعة جديدة من طلبة الشرطة، جيل واعد من الرجال ترسخت فى نفوسهم أسمى معانى الوطنية والفداء، يحملون رسالة أمن الوطن والشعب المصرى بكل شرف وفخر وإباء". وأضاف أنه تمت إقامة منشآت تعليمية وتدريبية ومعيشية لزيادة الطاقة الاستيعابية لأكاديمية الشرطة لمواجهة متطلبات الواقع الأمنى، وإيمانًا من وزارة الداخلية بأهمية توظيف العلم لخدمة أغراض الأمن، فقد أنشئ بأكاديمية الشرطة مركز للبحوث والدراسات الأمنية يضاهى أحدث مراكز الدراسات الاستراتيجية الدولية بهدف رصد وتحليل المشكلات ذات البعد الأمنى وطرح الرؤى العلمية والواقعية وسيناريوهات التعامل المحتملة سعيًا نحو الارتقاء بمنظومة الأداء الأمنى ولتبقى أكاديمية الشرطة فى الطليعة قلعة للأمن لها الريادة بين نظيراتها إقليميًا ودوليًا.

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