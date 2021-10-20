السيسى يشاهد فيلما تسجيليا للتعامل مع مخطط إرهابى ضد منشآت الدولة

جدة - نرمين السيد - تضمن الفيلم تخطيط بعض العناصر الإرهابية لعملية ضد منشأة من منشآت الدولة، وتحرك القوات المختصة للتعامل مع العمل الإرهابى، بالإضافة إلى متابعة تحرك العناصر الإرهابية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة.

يحضر الاحتفالية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، وأسر الخريجين.

وقال اللواء أحمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، إن الأكاديمية تسير بخطوات واثقة نحو المستقبل، عن طريق تطوير جميع البرامج فى الأكاديمية.