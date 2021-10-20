ساطور أخرج أمعاءه.. نجاح جراحة دقيقة لشاب بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأدت ضربة الساطور إلى قطع فى عضلات البطن والصدر وخروج للأمعاء من داخل البطن وقطع فى الطحال وفى الرئة اليسرى ونزيف حاد وهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وأشاد الدكتور وائل نبيل عبدالسلام، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بالجراحة التى وصفها بالإنجاز الطبى الفريد الذى جرى داخل أروقة قسم الطوارئ والإصابات بالمستشفى الرئيسى الجامعى.

ومن جانبه، أشار الدكتور تامر عبد الله، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، إلى إن الأطباء أجروا التدخل الجراحى الطارئ بعد تعرض المريض لضربة ساطور.

ولفت إلى أن المريض توقفت عضلة قلبه بمجرد وصوله إلى الطوارئ واحتاج إلى إنعاش قلبى وتم عمل الإنعاش وعاد القلب إلى النبض ونقله إلى غرفة العمليات بالتزامن مع عمل تعويض لما فقد من دمه بالرغم من ندرة فصيلة دمه.

وأكد عبد الله، أن المريض وصل إلى غرفة العمليات خلال 20 دقيقة، وهو رقم قياسى استطاع أطباء المستشفى الأميرى الجامعى تحققيه خلال العمل الدءوب والتناغم بين أقسام الطوارئ والجراحة والتخدير والعناية والتمريض والعمال.

وأضاف المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية أنه تم إصلاح القطع فى جدار البطن واستئصال الطحال وإيقاف النزيف من الرئة وعمل باقى التدخلات الطبية اللازمة، منوها إلى أن المريض يتلقى العلاج بالعناية الجراحية وحالته الآن مستقرة.