فتح باب التقدم للمنحة الدولية لشباب العلماء «الماب» 2022

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريراً مقدماً من الدكتورة غادة عبدالبارى، الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو، حول فتح باب التقدم للمنحة الدولية لشباب العلماء "الماب" لعام 2022، فى مجالات "الإنسان والمحيط الحيوى"، والتى يقدمها مجلس التنسيق الدولى لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوى بمنظمة اليونسكو.





وأشار التقرير إلى أن هذه المنحة للمتخصصين فى مجالات "الإنسان والمحيط الحيوى"، حيث تكون أولوية الاختيار للباحثين الذين يجرون أبحاثهم بمحميات المحيط الحيوى، والتى تسهم فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على أن يقدم الباحث آليات تحقيق ذلك، بحيث تتضمن التطبيقات معلومات موجزة عن الأبحاث السابقة والحالية فى المجالات المعنية من أجل تمويل المشروعات المنفذة بالفعل، ويشترط أن يتم الانتهاء من البحث خلال عامين على الأكثر، بالإضافة إلى تقديم تقرير عن الأبحاث الممولة من المنحة إلى اللجنة الوطنية لليونسكو أو منظمة اليونسكو، وألا يزيد سن المرشح فى يناير 2022 على 35 عامًا.

وأوضح التقرير أن قيمة هذه المنحة 5 آلاف دولار أمريكى، فضلاً عن أن هذه المنحة لا تغطى نفقات السفر الدولى، إضافة إلى أنه يمكن لكل دولة من أعضاء اليونسكو ترشيح 2 من الباحثين فقط لنيل هذه المنحة.

وأفاد التقرير أنه يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول هذه المنحة، والمعايير المطلوب توافرها فى المتقدمين، وملأ استمارة التقدم، من خلال الرابط التالى، اضغط هنا.

وأضاف التقرير أنه يمكن إرسال طلبات التقدم إلى اللجنة الوطنية لليونسكو فى موعد أقصاه 30 ديسمبر 2021، وذلك عبر البريد الإلكترونى الآتى:

[email protected]

[email protected]

أو عنوان اللجنة الوطنية لليونسكو - بمدينة السادس من أكتوبر - خلف نادى الصيد.

يذكر أن برنامج "الماب" بدأ منذ عام 1989، بهدف دعم شباب الباحثين سنوياً لتقديم أبحاثهم حول النظم البيئية والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى.