فتح باب التقدم للمنحة الدولية لشباب العلماء «الماب» 2022

وأشار التقرير إلى أن هذه المنحة للمتخصصين فى مجالات "الإنسان والمحيط الحيوى"، حيث تكون أولوية الاختيار للباحثين الذين يجرون أبحاثهم بمحميات المحيط الحيوى، والتى تسهم فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على أن يقدم الباحث آليات تحقيق ذلك، بحيث تتضمن التطبيقات معلومات موجزة عن الأبحاث السابقة والحالية فى المجالات المعنية من أجل تمويل المشروعات المنفذة بالفعل، ويشترط أن يتم الانتهاء من البحث خلال عامين على الأكثر، بالإضافة إلى تقديم تقرير عن الأبحاث الممولة من المنحة إلى اللجنة الوطنية لليونسكو أو منظمة اليونسكو، وألا يزيد سن المرشح فى يناير 2022 على 35 عامًا.
وأوضح التقرير أن قيمة هذه المنحة 5 آلاف دولار أمريكى، فضلاً عن أن هذه المنحة لا تغطى نفقات السفر الدولى، إضافة إلى أنه يمكن لكل دولة من أعضاء اليونسكو ترشيح 2 من الباحثين فقط لنيل هذه المنحة.
وأفاد التقرير أنه يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول هذه المنحة، والمعايير المطلوب توافرها فى المتقدمين، وملأ استمارة التقدم، من خلال الرابط التالى، اضغط هنا.
وأضاف التقرير أنه يمكن إرسال طلبات التقدم إلى اللجنة الوطنية لليونسكو فى موعد أقصاه 30 ديسمبر 2021، وذلك عبر البريد الإلكترونى الآتى:
[email protected]
[email protected]
أو عنوان اللجنة الوطنية لليونسكو - بمدينة السادس من أكتوبر - خلف نادى الصيد.
يذكر أن برنامج "الماب" بدأ منذ عام 1989، بهدف دعم شباب الباحثين سنوياً لتقديم أبحاثهم حول النظم البيئية والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى.
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