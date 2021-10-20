جدة - نرمين السيد - قدمت ضابطات كلية الشرطة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، عروضًا قتالية مبهرة تفاعل معها الحاضرون لما ظهرن عليه من كفاءة قتالية عالية ولياقة بدنية كبيرة.





واستعرضت الضابطات، أثناء تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة، بعض التدريبات القتالية الزوجية الخاصة بالدفاع عن النفس ومهاجمة الخصم وطرحه أرضًا وضربات محددة تشل حركة الخصم، فضلاً عن قدرتهن فى استخدام الأسلحة البيضاء والأدوات القتالية. وشاركت الضابطات أيضًا فى عروض الرماية وتسلق المرتفعات وقدرتهن على اقتحام الموانع والبؤر. ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة. يحضر الاحتفالية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، وأسر الخريجين. وقال اللواء أحمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، إن الأكاديمية تسير بخطوات واثقة نحو المستقبل، عن طريق تطوير جميع البرامج فى الأكاديمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضابطات الشرطة يقدمن عروض الرماية وتسلق المرتفعات والاقتحام أمام السيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.