صور.. طلبة كلية الشرطة يقدمون عروضا تدريبية بحضور الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عرضا قدمه طلاب كلية الشرطة بالدراجات الهوائية واستعرضوا قدراتهم البدنية العالية أثناء قيادتها، وشكل الطلاب بالدراجات فى ساحة العرض سهما بلون علم مصر إشارة لانطلاق البلاد نحو التنمية والتطور. وفور انتهاء عرض الدراجات قدم طلاب كلية الشرطة عروضا للقوة البدنية والدفاع عن النفس، واستعرضوا تدريبات بدنية لرفع كفاءة الجسم وشكلوا حلقات قتالية وتدريبات زوجية وثلاثية لتقوية عضلات الجسم. واستعرض طلاب الكلية أيضا جهاز "ألفا1" الذى تم تطويره واستخدامه لتنمية القوة البدنية للجسم والتدريب على اقتحام الأماكن الخطرة فى ظروف صعبة ما يرفع كفاءة الطلاب ويجعلهم على درجة عالية من التركيز والدقة. وقدم طلاب أكاديمية الشرطة أيضا من خريجى كليات الحقوق وطالبات قسم الضباط المتخصصين عروضا للمهارات الخاصة التى اكتسبوها من داخل الكلية؛ منها استخدام فنون القتال المتلاحم فى الدفاع والسيطرة على الخصم، ومهارات تفادى ضربات الخصم وطرحه أرضا، ومهارات استخدام الدفاع عن النفس لشل حركة الخصم، فضلا عن مجموعة من فنون القبض والسيطرة. كما استعرض الطلاب أيضا مدى المرونة واللياقة التى وصلوا إليها بتقديم تدريبات متقدمة فى الدفاع عن النفس وفنون استخدام الخنجر حال الهجوم بسلاح أبيض، فضلا عن استعراض تدريبات موجات نزول بالهرنس من المرتفعات لاقتحام المبانى والبؤر.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة.

يحضر الاحتفالية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، وأسر الخريجين.

وقال اللواء أحمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، إن الأكاديمية تسير بخطوات واثقة نحو المستقبل، عن طريق تطوير جميع البرامج فى الأكاديمية.

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